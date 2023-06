Las ambigüedades de campaña se clarifican con el inexorable calendario de las investiduras. Tras semanas de intensas negociaciones, han tomado posesión de la vara de mando 53 batles y batlesses de los municipios de Mallorca, 21 de los cuales se estrenan en el cargo. El mapa se tiñe de azul como consecuencia de los sufragios del 28M y de una derecha que en general ha tenido menos dificultades que la izquierda para alcanzar acuerdos de gobernabilidad, con Més adelantando al PSOE en alcaldías, diez a siete. De la veintena larga de municipios bajo el dominio del PP, en cuatro de los de mayor población ha logrado la alcaldía gracias al entendimiento con Vox -Calvià, Marratxí, Alcúdia y Llucmajor-, que sin embargo se ha descartado para Palma. El popular Jaime Martínez ha asumido el reto de liderar el consistorio de la capital en solitario y en minoría, con 11 votos frente a 18 de la oposición, lo que le obliga a un ejercicio de máxima audacia negociadora para sacar adelante cada propuesta y especialmente el presupuesto, herramienta fundamental para garantizar el desarrollo de todo proyecto político. Un auténtico calvario. Ahí le espera Fulgencio Coll, «constructivo y contundente» hasta donde decidan desde Madrid. Está por ver si la escenificación de lo visto ayer se asienta o solo es la primera parte de una negociación en diferido, marcada por el calendario electoral de las generales y los relevos pendientes.

Tras los municipios llega la segunda parte,

Consells y Govern. Las investiduras insulares pueden sortearse como los ayuntamientos, asumiendo la vara de mando el candidato más votado en el pleno, aunque quede en minoría, no así la presidencia autonómica, que exige más síes que noes en la votación parlamentaria. Es decir, Marga Prohens no puede hacer un Martínez, aunque ha mostrado el mismo arrojo convocando la constitución del Parlament para el próximo día 20, sin acuerdo. Activa la legislatura y empieza la cuenta atrás. Por más que desde el PP balear insistan en que la situación de Valencia no es la misma de Balears porque allá se precisaba el apoyo explícito y aquí basta la abstención, lo cierto es que sin la palanca de Vox no hay presidencia que prospere. Marga Prohens, avalada por un Núñez Feijóo que reajusta el mensaje en función de los acuerdos asimétricos que le presentan sus líderes territoriales, insiste en un gobierno en solitario para Balears y pide a Vox una abstención a cambio de un acuerdo programático por definir. Modelo Murcia, que por ahora sigue enrocado. Jorge Campos, respaldado por un Abascal urgido de poder institucional para frenar el declive que le auguran las encuestas, quiere a Vox en el Govern, sí o sí. Modelo Castilla y León o el más reciente de la Comunidad Valenciana, donde sí ha cuajado la entente que inquieta al segmento más moderado de la familia popular por asuntos como el negacionismo de la violencia de género que desprende el acuerdo. Aquí uno de los dos acabará retrocediendo, está por ver a cambio de qué. Si ni Prohens ni Campos mueven ficha, Balears se encamina inexorablemente hacia la convocatoria de nuevas elecciones, un escenario arriesgado para ambos, decepcionante para sus votantes, tal vez estimulante para la izquierda, pero cansino para el conjunto de la ciudadanía.