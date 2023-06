Una vegada triat el títol per glossar la meva recent i temerària incursió d’amateur de cuina en el mític menjar que es coneix com «l’autèntica paella valenciana», em sorgeix de cop una altra dificultat, una que prové del delicat i embolicat món de la lingüística. No em volia perdre l’ocasió de treure a col·lació que la paraula paella és rea de metonímia quan designa una cosa, guisat d’arròs, amb el nom d’una altra, estri de cuina, amb qui manté estreta relació. Però quan quedes amb qualcú per anar a fer una paella saps que acabaràs a un restaurant i no a un taller metal·lúrgic. Idò anques enrere. La paella no té la culpa de l’ús del trop perquè de conformitat amb el Diccionari el mot paella inclou els dos sentits, el de ser un atuell de ferro de forma circular, de poca altura i dues anses i el d’anomenar el guisat d’arròs típic del país valencià.

El responsable d’haver-me ficat dins aquest embolic és en Miquel Isern, el millor benjamí que podia tenir la colla de parroquians del Gibson. Sempre de bon humor, en el seu lloc, viatger de moto amb la seva parella, coneixedor i amant de l’art romànic i autor de la foto d’una paella que es va clavar no fa massa a València i que em ficà en el cap la dèria d’envestir una prova de la qual és molt difícil sortir-ne incòlume: cuinar l’autèntica paella valenciana. Una sort fou que la meva mare va aprendre els principis bàsics del guisat d’una família valenciana molt amiga i que, resumint, són un bon foc, la carn ben sofregida, aigua fins els perns, coure tot bé, tirar l’arròs, sacsar i acabar. L’addició de marisc no és excusa per ignorar les normes intocables del plat. Feta la mise-en-place, quan et poses el davantal i et prepares per entrar dins l’emblema d’un poble, te’n adones que estàs a punt de tocar una cosa que va més enllà d’un bon dinar. Saps que temptes reproduir un plat sublim que és el resultat de la inspiració de generacions de gent del camp que feu el miracle de crear la paella, obra d’art de la gastronomia popular a partir dels limitats fruits que la terra els oferia. Quant a la qualificació del meu intent, em conform amb un «esper que progressi adequadament».