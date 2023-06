La Escuela de Harvard, el pacto PP-Vox y los mercados

Hace tan sólo unos días, una amiga reflexionaba : «si se ha dejado participar del sistema a partidos netamente anticonstitucionalistas como Bildu o ERC ( gobernando en sus respectivos ámbitos, e incluso dando apoyo a un presidente del Gobierno…), no veo el motivo por el cual ahora se deba vetar a Vox por intentar hacer lo mismo». Era —y es— un razonamiento de una cierta lógica. Otra cosa es que guste. O que se crea necesario llegar a pactos con ella. Pero una cosa es inamovible: a partir del momento en que el Ministerio del Interior legaliza su existencia mediante decreto en el BOE, cualquier formación extremista puede ser susceptible de ser elegida por la ciudadanía.

Viene el comentario a raíz de un excelente artículo —Vox debe aprender a gobernar— de Felipe Armendáriz, publicado en Diario de Mallorca este lunes. El veterano analista daba magistralmente en el clavo: la ultraderecha española tiene todo el derecho del mundo a reclamar una cuota de poder, si su representatividad así se lo hiciere posible. Ahora bien: siempre y cuando dicha acción se registre dentro del campo que marca nuestra Carta Magna.

Hará bien el Partido Popular en convertirse en el garante —otra cosa es que quiera, o sencillamente pueda— de no pocas libertades ciudadanas, conseguidas tras mucho tiempo de movilizaciones sociales. A la par que deberá recordar a su nuevo socio (que, en realidad, sale de sus entrañas) los límites que nuestra legislación emana. Sus líneas rojas. También —de hecho, casi lo más importante— que un buen gobierno no es aquél que antepone los intereses de los vencedores sobre el de los vencidos. Sino el que mayormente contempla los del conjunto de la ciudadanía. El que opta por un «win-win» (ganamos todos, en inglés) en lugar del «I win, you lose». Cuya equivalencia en castellano sería la de «yo impongo». Preceptos ambos estudiados por la Escuela de Harvard sobre resolución de conflictos.

De no seguir la primera línea de actuación y preferir la segunda el peligro real de confrontación colectiva podría llegar más pronto que tarde. El frentismo e imposición de voluntades nunca han sido sinónimo de gobiernos estables, sino de gabinetes cortos y dados al desorden. Una entidad tan poco dada al sensacionalismo como el servicio de estudios del Barclays Bank avisaba en su último informe del peligro que podría significar para los mercados un largo período de negociaciones entre Vox y PP para la elaboración de un Gobierno. A la par, lo más granado de las finanzas nacionales se reunió en Madrid. Motivo: presentación del último fondo de Abante Asesores. Los directivos de Merlin Properties, Colonial, Ibervalles, A&G Banca Privada o Atl Capital no tuvieron ningún reparo en brindar por una victoria «del Partido Popular». Que no de Vox. Quien avisa no es traidor. Se supone que Santiago Abascal y su equipo habrá tomado buena nota. Muchas gracias.