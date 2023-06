Purgas y odio

La convocatoria electoral del 23 de julio ha estresado a la extrema izquierda. El límite de tiempo para presentar las coaliciones ha permitido concentrar en pocos días los ajustes de cuentas entre Yolanda Díaz y sus aliados comunistas y nacionalistas (entre los que figuran Més per Mallorca y Més per Menorca) y Podemos. La purga de dos de los más destacados dirigentes del partido que irrumpía en el panorama político en 2014 para desmontar a la casta del bipartidismo, Irene Montero y Pablo Echenique, marcó la actualidad de la pasada semana y la seguirá marcando hasta el momento de la presentación de las listas electorales. Se salvó en principio de la quema Ione Belarra, supuesta secretaria general del partido liderado de verdad por Pablo Iglesias, el hijo del terrorista del Frap, el que clamaba contra la casta, el que dirigía los escraches contra sus rivales ideológicos, el que realizaba un certero diagnóstico de los males del sistema y unas disparatadas medidas de solución. Iglesias era el puto amo, el que construyó un liderazgo unipersonal, el que fue eliminando uno a uno a todos los que le acompañaron en el proceso de fundación del partido, al que convirtió en un instrumento a su servicio personal, al que utilizó para blanquear el despropósito del chalé de Galapagar y colocar a su mujer como ministra de Igualdad. Pero el puto amo se aburría en la vicepresidencia del Gobierno; lo que a él le gustaba era el activismo, la agitación de las masas, no la circunspección de un cargo público. Por eso señaló a Yolanda Díaz como su sucesora y se lanzó al ruedo de las elecciones de Madrid de donde salió vapuleado por Isabel Díaz Ayuso. Tras ese escarmiento dejó el partido en manos nominales de Belarra, aunque siguió a los mandos; y con la ayuda del millonario independentista Roures se volcó en la agitación a través de las ondas hertzianas.

La sucesora le salió respondona. Y, a las primeras de cambio, empezó a soltar lastre y a crear una nueva marca política, Sumar, mientras establecía distancias con Montero, Belarra y Echenique, mientras tejía relaciones con Más País de Errejón, Compromís, Ada Colau, Chunta Aragonesista, Més, Verdes Equo, Alianza Verde, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana, Batzarre, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Un batiburrillo. Una Babel de incierta gestión. La exclusión de Irene Montero, incendió a Podemos. El desgarro fue apocalíptico y las soflamas enalteciendo a Montero, de las que hacen época. Repasemos algunas de ellas: Iglesias: «Yolanda está decepcionando a demasiada gente al golpear así a una figura crucial de la izquierda y del feminismo»; «es el fruto de una violenta campaña orquestada desde los más siniestros aparatos de las derechas mediática, judicial y política»; «me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo»; «que Yolanda sea decente y levante el veto»; «es un terrible error, regala una victoria a la mafia mediática». Belarra, la que sí se ha colocado en el puesto cinco de la lista por Madrid: «Irene es nuestro principal activo político». Producen cierto bochorno. La figura crucial es la impulsora de una devastadora ley Trans y de una ley sí es sí aprobada por el Gobierno y ensalzada por Sánchez, contraviniendo las alertas del Consejo de Estado, del CGPJ y del propio ministerio de Justicia; «una masacre legislativa, jurídica y ortográfica». La ley ‘solo sí es sí’ ha provocado ya unas 1.200 reducciones de pena y la suelta de unos 120 violadores. Montero había asegurado que no habría reducciones de penas, que todo era propaganda machista; cuando empezaron a producirse, acusó a los jueces de machistas por incumplir la ley, los acusó de prevaricadores. En fin, que Sánchez, alarmado por los efectos electorales, impulsó una reforma que sólo pudo aprobarse con los votos del PP. Montero atesora con sus leyes el raro mérito de haber dividido el feminismo y ser condenada por el TS por calumnias. Lo inaudito es que ni haya dimitido ni haya sido cesada. Seguramente porque la ley había sido asumida por el Gobierno en pleno y su presidente, Sánchez. Ahora bien, el veto a su presencia en un puesto de salida en las listas de Sumar no sólo es debido a su nefasta gestión, también cabe atribuirlo a una verdadera purga entre los especialistas en la materia, los comunistas, que se arremolinan en torno a Díaz y los que lo hacen en torno a Iglesias; son tal para cual. Y Yolanda de vestido blanco y mangas abullonadas, que dice que hablar de Montero no tiene ningún interés, se ha dejado algunos pelos en la gatera que ensucian sus modelitos, ella votó en contra de la reforma de la ley que ha sentenciado a Montero. Lo de Iglesias, el que denunciaba a la casta, es de vergüenza ajena. Los ditirambos políticos dedicados a Montero están dedicados a los creyentes que todavía le siguen en Podemos. Nadie más puede dar crédito a estas soflamas destinadas a mantener sus privilegios de casta, una casta surgida de la indignación del 11M, suyos y de su mujer, los mismos que decía que había que eliminar. Lo único que ha quedado de Podemos, después de su fracaso en la dirección del Estado y en la gestión de lo público, en el Gobierno, en las autonomías y en los ayuntamientos, recordemos la estrafalaria gestión de Sonia Vivas en el ayuntamiento de Palma, es el tradicional resentimiento, el motor de la izquierda comunista. Como decía Hayek, parece casi una ley de la naturaleza humana que le es más fácil a la gente ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. La contraposición entre «nosotros» y «ellos» la han empleado siempre aquellos que buscan no sólo el apoyo para una política, sino para la ciega confianza de ingentes masas. Lo único que ha quedado en Podemos es el odio, del que precisamente acusan a sus adversarios. Lo inesperado, aunque congruente con la dinámica del PSOE desde que Zapatero asumió la secretaría general inaugurando una nueva etapa de cuestionamiento de la Transición y de vuelta al guerracivilismo, que ha culminado con Sánchez, sus alianzas con Podemos, ERC, EH Bildu y el debilitamiento del Estado, es que se sumen a ese odio al adversario figuras relevantes de ese partido, como Amparo Rubiales, antigua comunista y presidenta del PSOE de Sevilla, llamando «judío nazi» a Elías Bendodo, coordinador general del PP. Nacionalismo y socialismo de la mano. Sánchez no ha surgido por generación espontánea, es el tirano elegido por la militancia socialista.