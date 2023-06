Delenda est Carthago («Cartago debe ser destruida/borrada») es la locución atribuida a Catón, que terminó por materializarse en el 146 a.C., cuando Roma destruyó para siempre su rival comercial en el Mediterráno occidental, y efectivamente la borró del mapa, hasta el extremo de cubrirla de sal, para que en el lugar que había ocupado la ciudad no pudiera crecer ni la mala hierba. Antes de que los pedagogos progresistas tomaran el poder y prohibieran a los maestros y profesores enseñar casi nada que no fuera sentimentalismo de baratillo en las escuelas e institutos, la historia que acabo de contar era un lugar común, por muchos conocido. Lo que es mucho menos conocido es que el mismo 146 a.C. la República Romana atacó y destruyó su otra competencia comercial, esta vez al oriente, al otro extremo del mar, la ciudad griega y emporio mercantil de Corinto. Dos por el precio de uno: jugada maestra. Así empezó el Mare Nostrum, el monopolio comercial de Roma en el Mediterráneo.

Recuerdo, en un pasado mucho menos remoto, una entrevista televisiva a una ciudadana de a pie francesa, de derechas de toda la vida, poco antes de una elecciones. La señora manifestaba su satisfacción porque el candidato gaullista (conservador) del momento hablaba sin tapujos de problemas espinosos que a ella le interesaban, y eso le permitía «poder votar un partido normal», es decir, no tener que votar el Frente Nacional, de ideología extremista. Luego resultó que el candidato gaullista tuvo que dimitir antes de la cita electoral por no sé qué escándalo, pero esa es otra historia. No sabemos a quién votó finalmente la señora de derechas.

Digo yo que esa misma tranquilidad teñida de satisfacción es la que habrán sentido muchos madrileños al poder votar a una candidata del PP que les habla en el tono que ellos necesitan y desean, lo que les exonera de votar Vox, y les permite votar un partido ‘normal’ frente a la amenaza comunista. Porque lo contrario del comunismo no es el fascismo, sino la democracia liberal.

En realidad, el comunismo y el fascismo son casi la misma cosa. No lo digo por el tópico —falso, además— de que «los extremos se tocan», sino porque los dos tienen la misma raíz filosófica (la dialéctica idealista), los dos son hijos del odio, del miedo, de la certeza de que la vida les debe algo, y de una insaciable sed de poder autocrático, y los dos comparten objetivo, que es la destrucción de la civilización y el empobrecimiento generalizado, amén de la supresión de la misma noción de libertad individual.

Todo este rollo introductorio tiene un sentido: la calurosa y acalorada propuesta electoral de Pedro Sánchez para el 23 de julio nos da la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, de volver, en sentido figurado, al año 146 a.C.

Me explico: llevamos soportando ocho años a comunistas en el poder, que no alcanzaron dicho poder explicándonos que eran comunistas, sino hablándonos de cierta ‘transversalidad’, que algunos tontos o ingenuos quisimos creer. Me cuento, sin ningún orgullo, entre quienes cayeron en la trampa de sus cantos de sirena; pero esa es, también, otra historia. Cada año se ha ido haciendo más largo que el anterior, porque cada vez se han quitado más la careta, y cada vez han arrastrado más al PSOE al lado oscuro, ése que parecía haber abandonado para siempre en Suresnes, hace medio siglo. En este contexto, los sociademócratas nos hemos sentido huérfanos de representación política; los liberales han comprobado que el partido que decía representarlos está vacío de contenido porque no es un partido realmente liberal, sino sólo un hijo tontito del más reaccionario nacionalismo español catalanófobo, y por tanto incapaz de gestionar nada que no sea el odio —por eso ha quedado fuera de combate—; los conservadores, hartos de la corrupción de su partido, y cada vez más asustados, se han visto tentados a acercarse a un partido extremista, o ultra, o fascista, o fascistoide, o postfascista, o algo parecido, pero en todo caso, poco o nada representativo del sentir de la mayoría, cuyo único mérito (en esto, me recuerda a Podemos) ha sido hablar sin restricciones de cuestiones delicadas, pero que preocupan a muchos, tanto si se atreven como si no se atreven a decirlo en voz alta. Dicho partido se llama Vox y, al menos en apariencia, está en alza.

Pues bien, en las pasadas elecciones autonómicas, por fin, los comunistas han sido barridos y devueltos al agujero negro del que nunca debieron salir. Podemos —y sus iteraciones sumativo-sonrientes—, ya es historia o, al menos, eso espero. Pero para girar la tortilla, los ciudadanos han corrido un riesgo: inclinarla demasiado del otro lado, dando alas a un fascismo tan liberticida y nihilista como el comunismo podemita. La buena noticia es que la mayoría de votos para la derecha han caído del lado conservador, no del lado extremista, lo que significa que la mayoría de candidatos populares —aunque no todos— podrán, si son un poco habilidosos, formar gobiernos autonómicos sin necesidad de incluir en ellos consejeros de Vox, condenando así dicha formación a la irrelevancia. Además, y aunque sea por simple tacticismo electoral, el PSOE parece que puede abandonar la política del «no es no» y favorecer la formación de dichos gobiernos del PP, para no hacerlos depender de la extrema derecha.

Yo temía que el vuelco implicaría soportar, durante al menos cuatro años, tonterías y abusos de politicuchos de Vox, que harían tanto o más daño que el que han hecho los tarados de Podemos, hasta restablecer una cierta normalidad allá por el 2027; tarde, demasiado tarde, quizá. Pero puede que no debamos esperar tanto.

En efecto, si ahora la mayoría de ciudadanos (sea silenciosa o ruidosa, da igual) vota sólo partidos ‘normales’ (lo que quería hacer aquella señora francesa), nos encontraremos con que, gane quien gane, no deberá colaborar ni con comunistas ni con fascistas. Y aunque las matemáticas fallaran, PSOE y PP podrían alcanzar, de una vez, la mayoría de edad política, y facilitar el gobierno de la lista más votada, sin necesidad de recurrir a exotismos extremistas. En un Estado mal construido y carente de columna vertebral, las tensiones secesionistas son tan legítimas como inevitables, aunque esa sea, una vez más, otra historia. Pero el fascismo y el comunismo pueden y deben ser evitados. Tanto si somos independentistas como unionistas, los socialdemócratas, liberales y conservadores de este trocito de planeta deberíamos entender que el enemigo no está a nuestra izquierda o a nuestra derecha, ni a uno u otro lado de una frontera más o menos real o imaginaria, sino que no hay otro enemigo más que el que amenaza nuestro sistema de libertades. El 23 de julio de 2023 tenemos la oportunidad de hacernos un «República Romana, año 146 a.C.», y barrer de un plumazo la doble amenaza: ni Vox, ni Sumar/Podemos, sino sólo el monopolio de la democracia liberal. En otras palabras, la cosa no debería ir de izquierda contra derecha, sino de civilización contra barbarie. Y lo digo en un sentido bastante diferente a la dicotomía maniquea planteada por el maquiavélico Sánchez. Todo depende de lo que hagamos con nuestro voto: está en nuestras manos.