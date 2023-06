Una terra poc agraïda –fins ara

Sobta bastant que fa gairebé setanta-cinc anys que no hi ha hagut un bisbe mallorquí. Vaig poder conèixer i conviure amb mossèn Teodor Úbeda, ja que vaig fer de catequista i de monitor als cursos prematrimonials –som professor de Religió- al seu regnat a la nostra Diòcesi. Em pensava que el succeiria un bisbe mallorquí. N’hi havia molts, i molt bons, per dur endavant l’Església de Mallorca. No vull ser atrevit, però no m’he fet mai a la idea que religiosos i amb un tarannà excel·lent no hagin accedit a la càtedra bisbal de la Seu de Mallorca: estic pensant amb mossèn Joan Bauzà –quin gran bisbe hagués estat!-, mossèn Teodor Suau, mossèn Andreu Genovart, mossèn Llorenç Tous, mossèn Joan Darder, mossèn Sebastià Arrom (+)... només per citar-ne alguns. Sempre em va estranyar, però un amic capellà em va treure de l’entrellat: «Felip, no t’hi escarrassis; s’envia una terna a Roma, des de Mallorca –i també d’altres bandes-, però el sendemà surt una altra contraterna i tomba a terra la primera que s’havia fet des de la Seu, i per això, davant la malastrugança s’opta per un Bisbe de fora».

Ja sabem que ningú no és profeta a la seva terra, i d’això en tenim mostres històriques. Basta recordar Ramon Llull, mallorquí i el més gran escriptor i filòsof de tots els temps, fou el primer a escriure filosofia i literatura en català, i en creà la llengua literària: una gran quantitat d’Universitats –no espanyoles- tenen una Càtedra Ramon Llull; i això no obstat ha estat menystingut i menysvalorat fins fa poc –per circumstàncies que ara no podem fer avinents-. Però també, el gran Anselm Turmeda (Abd-Al·lah at-Tarjuman, en àrab), mallorquí del segle XV, en patí les conseqüències. Paga la pena recordar els seus savis consells: «Tres coses fan savi un home: viure molt, llegir molt i córrer molt de món». «Tres coses destrueixen un home: una mala dona, una boca llaminera i una llengua malparladora». Però no cal anar tan lluny, avui mateix, no s’entén que un escriptor de la talla de Gabriel Janer Manila no tengui –encara més- els reconeixements literaris escaients. O tirant una mica més cap enrere: Miquel À. Riera, manacorí universal. Record que quan vaig ser membre del Patronat per a la creació de la Institució Pública mossèn Alcover, en representació del Govern de les Illes Balears, vaig demanar que es col·locàs en un lloc preeminent de Manacor el seu bust –que estava fet i que avui deu beure i menjar de la soledat fosca d’algun racó de qualque magatzem municipal-; em van dir –des de Manacor mateix- que el seu bust només duraria una nit en peu, que el tombarien a pedrades. Convé recordar que Miquel À. Riera fou proposat pel Pen Català als premis Nobel de l’Acadèmia sueca. I seus són aquests versos immortals del seu Poemes a Nai (1957): «T’estim, però me’n fot. No em resta gaire / de suportar la humiliació del vòmit / d’ésser que és estimar. Ja acaba eixa hora / de finestrals oberts i dents polsoses, /de taques de pantaix per les solapes / i de taurons pels músculs o dreceres».

Sovint perdem les manades pel rostoll, o un llençol en cada bugada, i ni tan sols ens en temem. Som una terra estranya, Mallorca, i els mallorquins. No sabem posar mesura a les coses, i per això tant es perd per saber massa com per saber massa poc. Molta gent odia Rafel Nadal... perquè és mallorquí, segurament si fos australià tothom li reconeixeria les seves gestes sense discutir. Aquí sabem massa coses de tot i de tots, i no perdonam un que s’ha volgut passar de llest, sense tenir la capacitat de destriar una cosa d’una altra. A l’hora de fer manades solem ser més papistes que el Papa, i això sempre cau en un greuge molt mal d’empassar.

Pere Sampol, regidor de l’Ajuntament de Montuïri, vicepresident del Consell de Mallorca i Senador per les Illes Balears, va alertar sobre un fet que encara avui és latent: «Si continua el procés d’eliminar gent vàlida, ja no serà renovació, serà cainisme», deia en un moment molt oportú, però que encara avui agafa una vigència terrible. Devoram persones amb una rapidesa forassenyada, tot i que siguin vàlides; i és que, de vegades, la confiança mata l’home, o fa fàstic. I Mallorca, els mallorquins, pateix de massa confiança.

Som l’únic territori de l’Estat espanyol, amb més o menys entitat diferenciadora, que no ha tingut mai un diputat d’un partit únicament illenc. I ja és trista aquesta qüestió. S’ha provat de totes les maneres possibles. Record que quan Antoni Verger s’hi va presentar, amb una il·lusió i esperança que ens va contagiar, crèiem que aquella vegada seria possible; però no. S’hi ha anat també amb coalició només amb partits illencs, però tampoc. Idò, què s’ha de fer? Ara MÉS fa una passa endavant i vol Sumar vots i voluntats per defensar a Madrid les Illes –ja sé que és un tòpic carrincló, tanmateix-, i resulta que abans de començar ja n’hi ha que tallen caps. És la cerimònia que hem descrita més amunt. Desig tota la ventura i sort al nou projecte, i perquè Vicenç Vidal seria un bon representant al Congrés dels Diputats del Regne d’Espanya, per defensar tot el que fa referència a les Illes Balears. Però m’hi jug messions que els comptes, un altre pic, tampoc no sortiran.