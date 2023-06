Salvo suicidio de por medio, el PP gobernará Balears con Vox

Asevera el ibicenco Costa, portavoz del PP balear, que pactar con Vox, se pactará, pero que algo así como la línea roja, que enfatiza no existir, ha sido trazada en el veto a que la extrema derecha entre en el Gobierno que presidirá Marga Prohens. Costa falta a la verdad a sabiendas, porque conoce sin duda que el ejecutivo balear que viene estará constituido por el PP y por Vox, salvo, y eso hay que reseñarlo, que la alegre muchachada de Santiago Abascal se suicide políticamente, lo que no parece entrar en los inmediatos planes ni del presidente nacional de Vox ni del falangista Jorge Campos, que ansía ser el sustituto del desengañado podemita Juan Pedro Yyanes en la vicepresidencia del Gobierno regional. Castilla y León repican en Vox una y otra vez. Campos se exhibe circunspecto, guardando las formas, aduciendo que la negociación con los hermanos separados del PP se ha de llevar con la discreción que el asunto requiere. Mejor no llamarse a engaño: si en Valencia el PP está dispuesto a tragarse a Flores, candidato de Vox condenado en su día por violencia de género, para que Mazón gobierne, qué no hará en Mallorca Prohens con Campos. Desgañítese Costa enredando con sus etéreas líneas rojas: Vox hará tragar al PP la parte mollar de sus condiciones, salvo, reiterémoslo, que acepte ejecutar su propio apiolamiento. Un partido tan pétreo, coriáceo, como es el de la extrema derecha española, nacional católico, que hace suyo el legado de Trento abominando del papa Francisco, al que se niega a llamarlo Pontífice, no se ve por parte alguna que entre su proyecto de vida se incluya el de darse rendidamente el verduguillo que le reclama ansioso Costa.

Fijémonos en lo sucedido en Calvià, principal municipio turístico de Mallorca. El PSOE ganó las elecciones sin mayoría absoluta, al tiempo que la suma de PP y Vox sí la obtiene. ¿Qué han hecho los populares? Lo que en todas las Españas: se han apresurado a organizar el gobierno municipal con sus colegas, concediéndoles, ahí es nada, el control de la policía local y el área de Igualdad, asuntos muy caros para los planes de la extrema derecha. Sin complejos. Calvià bien vale la santa misa de las concesiones que han hecho falta para acceder a Alcaldía. Costa puede guardarse sus pretensiones de que el PP gobierne en solitario. En caso de encastillamiento, descartada la eutanasia de Vox, queda la alternativa de volver a ir a elecciones. ¿Alguien en sus cabales contempla tal eventualidad? ¿Hay alguno o alguna, mejor dicho, en el PP que quiera volver a jugarse el control de la Comunidad Autónoma en una repetición del 28 de mayo? Ni de coña. Acotación explicativa.- Después de dos décadas Bartolomé Barceló deja de ser fiscal jefe; ha dirigido la Fiscalía en los juicios de la infanta Cristina, en el que el fiscal Horrach (qué ha sido de él) se transmutó en abogado defensor de la hermana del Rey, y en el de Cursach, donde hemos asistido al insólito acontecimiento del lloroso a lágrima viva fiscal solicitando públicas disculpas al encausado. Inmejorable currículo. Añadamos que Barceló incumplió las disposiciones legales en el transcurso de la pandemia, al estar en el bar Bosch sin la preceptiva mascarilla. Fui testigo de la peculiar transgresión. El despedido ha sido obsequioso con los poderosos y muy dispuesto a actuar con rigor cuando unos inofensivos ecologistas echaron confetis a turistas de cruceros, que han saturado y saturarán Palma haciéndola insoportable. Se ha despedido con juego sucio hacia la intimidad de su sucesor intentando infructuosamente neutralizarlo. Acotación jocosa.- El candidato de Sumar Vicenç Vidal, cofrade de la seráfica congregación de Més, asegura que no se integra en Sumar, que la plataforma de Yolanda Díaz es coalición en la que dispondrá de libertad de voto. Para poder ejercer el sufragio es indispensable ser elegido diputado el 23 de julio. El conocido gafe de los soberanistas, socialistas ecologistas y feministas, que todo eso cabe en Més, da para apostar a que otra vez se quedarán sin escaño con el que relamerse.