Muletas electorales: la verdad y el engaño

La tercera acepción del DRAE de la palabra «muleto, ta» es femenina y se define como el «bastón o palo que lleva pendiente a lo largo un paño o capa, comúnmente encarnada, de que se sirve el torero para engañar al toro y hacerle bajar la cabeza cuando va a matarlo».

Aunque la tauromaquia esté de capa caída, las palabras asociadas a ella, muchas de ellas expresivas y bellísimas, siguen bien vivas, y la «muleta» describe el engaño picaresco como ninguna otra. El carterista utiliza una muleta para que la víctima no se percate del hurto. Incluso el prestidigitador recurre a diversas muletas para que el público no adivine el truco de su meritorio juego de manos.

En política, la muleta es utilizada por los diversos actores para distraer la atención cuando no conviene que el debate discurra por parajes adversos a los propios intereses.

Hemos tenido un ejemplo clarísimo del uso de muletas en la campaña electoral previa a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo pasado. Se ha producido un gran debate previo sobre si estas elecciones locales eran o no la primera vuelta de las generales que, en principio, habían de tener lugar a finales de año y se han adelantado al próximo 23 de julio. Y aunque el dilema no se ha resuelto, lo cierto es que el PP y su apéndice Ultra, Vox, han he evitado una confrontación programática mediante una habilidosa —hay que reconocerlo— manipulación del debate. Después de cinco años de gobierno de izquierdas, han sido muchas las reformas económicas y sociales acometidas por la mayoría progresista, tanto en el ámbito económico como en el social y el de las libertades públicas. Y, lógicamente, muchas de estas reformas no agradan a los conservadores.

Se ha reformado a fondo la legislación laboral para devolver a los agentes sociales la capacidad de negociación colectiva y para reducir drásticamente la temporalidad injustificada; se ha elevado significativamente el salario mínimo para aproximarse a los niveles recomendados por las instituciones internacionales; se ha consagrado el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones; se ha mejorado el sistema del subsidios que beneficia a la población en riesgo de pobreza; te han dado los primeros pasos para materializar el derecho a una vivienda; se han dado nuevos pasos en la defensa de los derechos de la mujer, en la persecución del maltrato y en el castigo de cualquier violencia que afecte a su indemnidad; se ha hecho realidad el derecho a la eutanasia que dignifica a las personas; se ha avanzado mucho en la naturalización de todas las tendencias sexuales en plano de igualdad y en contra de cualquier discriminación, etc. etc.

Pues bien: después de un periodo tan activo, es lógico que quien ha ostentado el poder exhiba todos sus logros, al mismo tiempo que la oposición que discrepa critique tales avances exponga sus propuestas, que, pueden o no ser una derogación total o parcial de lo anterior.

Pero el PP es consciente de que buena parte de su electorado potencial está plenamente de acuerdo con gran parte de estas actuaciones. No es la primera vez que, cuando ha llegado el PP al gobierno, ha digerido sin inmutarse avances y modernizaciones que había implementado el PSOE. Así sucedió con la propia Constitución, en la que se abstuvo una parte significativa de la originaria Alianza Popular, de la que proviene el PP, y con avances como la ley del divorcio, la ley del aborto, las leyes de igualdad sucesivas, etc.

En consecuencia, el PP ha conseguido en la pasada campaña electoral que no se hablara en absoluto de todos los avances que han cambiado el rostro del país, lo han hecho considerablemente más justo y han fortalecido el Estado para que promueva la igualdad de oportunidades que caracteriza a las sociedades avanzadas. Y se ha pasado de un manoseo absurdo e hipócrita de Bildu hasta una polémica estéril sobre un pretendido pelotazo en las elecciones.

Esta absurda deriva no puede volver a producirse. Ahora toca discutir lo que hay que discutir para que la gente sepa qué le espera si vota a la izquierda. Y, por supuesto, también qué le espera si vota a la derecha.