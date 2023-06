Los publicitarios somos gente envidiosa de hocico fino. Somos capaces de intuir el talento a un montón de cuarteradas y por eso nos protegemos tras fulares y gafas de pasta. Porque sufrimos a menudo del síndrome de Stendhal. Yo he tenido dos ataques en menos de un mes. Primero, descubrí que Leonard Cohen tiene un libro de poemas dedicado a Hitler. En Visor libros. Hitler, como musa, es probablemente uno de los mejores conceptos creativos radicales por contraste que te pueda acariciar el cerebro. Una provocación que sublima el tabú y se derrite en tu boca, no en tu mano.

El segundo es el claim de campaña de Més per Mallorca, Decrecimiento turístico. Es una obra maestra y un atrevimiento orwelliano. Una fantasía soñada. Un futuro adorable. Está basado en un insight incontestable, que dicho para que se me entienda es una verdad como un puño. En Mallorca, de mayo a octubre las infraestructuras no dan. Hace falta que menos gente venga a cagar aquí. Pero y qué quieres si el plato nacional es la ensaimada.

No contábamos con que tamaño valor propositivo, furioso avant-garde de la eco ansia podía estar infestado, lamentablemente, de cámara de eco payesa, esa gente que se define porque ya tienen casa grande de pueblo de herencia que siempre estuvo ahí. Esa cuyo último piso está en hormigón porque nadie va a subir a verlo. Burbuja, digo. Y dentro, pizquitas de xenofobia. Nunca debió ser aprobado por «el cliente». Lo cual nos indica que creativo y anunciante fuman lo mismo. Unión endogámica…

Para entender la altura de la audacia de este claim y su terrible resultado electoral basta con resolver la ecuación semiótica: Mallorca ES turismo. Si en Mallorca hay menos turismo, entonces Mallorca es menos Mallorca. Por segunda derivada, Més per Mallorca haría lo contrario de lo que promete su nombre.

Punto, set y partido. Y el que no lo entienda que pida una hipoteca y vaya a la escuela de Rafa Nadal.

Los Baleáricos medios han (hemos) salido corriendo en dirección contraria de la ufana distopía rebelde, aunque desde un punto de vista creativo, repito, merece una ovación lenta. En el mundo de las ideas el concepto funciona, de verdad que funciona. Y su resultado político (puaj) no resta al calambrazo que me dio al verlo vinilado en bus doble articulado camino del Arenal.

Pero en la realidad real, el PP solo ha tenido que esperar quieto, y abrir los ‘fachalecos’ como ardillas que planean recogiendo papeletas a dos carrillos. Brutalidades vistas, oídas como aumentar la tierra mínima construible en rústico común!, reducir camas, cancelar 17.000 licencias de Airbnb o prohibir caravanas, el más bello y sostenible vehículo que la campiña haya acunado jamás, ha traído más votos a Vox, que las ganas de la gente de votar gomina.

En qué cabeza con vocación de gobernar cabe que a un partido autodenominado verde, rural, easy going le parezcan mal las furgonetas camperizadas. Ciclistas, echaos a temblar. Haciéndoles el juego al lobby hotelero. No se puede odiar así de mal. Es como si BMW firmara con ¿Te aburre conducir? O sea, reitero que por un lado es lo más refrescante que una marca podría hacer en el mundo mundial y por otra es un suicidio comercial. Se me parte el alma.

Solo los genios de la popular zapatería madrileño zamorana Los Guerrilleros, en plena era de la heroína y los atracos a sucursales propusieron a la gente No compre aquí. Somos muy caros. Deben ser los únicos a los que les funcionó la genialidad posmo paleta. Al fin y al cabo la Movida se puede decir ya, fue provincianismo castellano con hombreras.

A todo esto, un trabajo sólido como el «Ganas» de la nancy Ayuso, es un producto excelente de la creatividad profesionalista puesta al servicio del pragmatismo. Una campaña limpia cuya tipografía me recordó a Aquarius y Avatar. Muy pro, dentro de que es incapaz de entusiasmarse, ni lo pretende. A veces el trabajo solvente creativo es ese. No sorprender. Cumplir con los códigos.

En elecciones, la gente se toma las promesas al pie de la letra, ya sabes. Y este menos turismo es imposible de susurrar hasta que la temperatura de la Tierra alcance 45 grados en enero; nos matemos en las desiertas carreteras del Pla por un bidón de gasolina; acompañados de un perro lobo y un petit demoni con cresta.

Si algún partido quiere pelotear su claim en 4 años, hágamelo saber para no hacer planes. Para las Generales ya no hay tiempo.