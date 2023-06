Escriptura i llenguatge

El llibre de text, juntament amb la pissarra, el pupitre, els deures, la classe magistral, l’assignatura, l’examen, les notes, l’aprenentatge memorístic i el professor/a transmissor, és el que cal rebutjar per així esdevenir un centre innovador. Així que ja ho sabeu, si elimineu tot això, sereu un centre capdavanter digne d’admiració. Són paraules de Gregorio Luri que recrimina l’abús que en fa la incipient nova pedagogia a l’hora de reformar que, ben mirat, tan sols es queda amb aspectes realment superficials i secundaris, una mena de laboratori d’idees deslligat o bandejat de la realitat. No hi ha més que un mètode per a inventar, que és fer una excel·lent imitació. Si volem una bona truita de patates, parafrasejo a Luri, no demanarem al cuiner que sigui creatiu, sinó més aviat un bon professional. Una educació que vol alliberar-se del llibre de text, dels seus continguts, i que hi podríem afegir també l’escriptura a mà, ara que es fa tot amb el Chromebook, l’eina que ha deixat obsolet el paper, el bolígraf i el llapis, quelcom està passant. Fins i tot, els països que considerem més avançats en educació —els del nord d’Europa— han tornat al llibre físic i a escriure en paper. Segons estudis recents, pel que fa a escriure a mà o escriure amb teclat, els que opten per escriure a mà retenen més bé els conceptes i els memoritzen millor; en canvi, els que aprenen amb un teclat, presenten menys capacitat per a processar la informació i establir el seu propi llenguatge. Tornarem sobre el tema. Ara, però, fixem-nos en l’escriptura, una de les eines inventades per l’ésser humà més genials i resilients que tenim al nostre abast per a emmagatzemar informació. Es pot parlar d’un abans i un després de l’escriptura. Abans, era la prehistòria, amb l’escriptura comença la història. Neix independentment en diverses civilitzacions, probablement a partir de pictogrames. Té com a primer ús la comptabilitat, però també conserva relats i enregistra esdeveniments que s’han guardat per mitjà de la paraula; és a dir, la transmissió oral. Els testimonis més antics són les tauletes protoelamites (3300 abans de l’era comuna) de Susa (Iran) i més endavant, l’elamita lineal (2500 abans de l’era comuna) i que coincideix amb les tauletes protocuneïformes d’Uruk i que es convertirà amb l’escriptura cuneïforme, signes que semblen tascons (‘cuneus’, en llatí) o falques, d’aquí el seu nom, atès que gravaven els signes amb una canya (càlam) sobre tauleta de fang. La primera tipologia de l’escriptura és conceptual, ja que a través d’icones i representacions gràfiques expressen idees o paraules, com en els pictogrames (dibuixos simplificats) o els ideogrames (per exemple, un senyal de tràfic). Després es convertirà en escriptura lingüística, que per mitjà de signes designen sons, com la sil·làbica o alfabètica. Els egipcis també tingueren el seu propi grafisme mitjançant una desfilada de figures de tota classe. Usaven la pedra per deixar constància de les seves accions, però també feien servir el papir. El fet és que tragueren profit del llegat sumeri mitjançant la creació de nous senyals, simbòlics i fonètics, amb poques modificacions respecte a les regles fonamentals. El seu alfabet consistia en vint-i-quatre consonants, amb algunes variacions ortogràfiques, però sense alterar el sistema jeroglífic que es mantingué des dels primers temps històrics fins a la dominació romana. Els sacerdots feren servir l’escriptura anomenada hieràtica o escriptura en llibre, una forma abreujada, emprada, sobretot, en els papirs. Més tard fou reemplaçada per una altra, la demòtica, que finalment es convertí en l’escriptura oficial de l’administració i de la justícia i en general dels sectors més populars del poble. Quan Jean-François Champollion (1790-1832) va desxifrar la ‘Pedra de Rosetta’ els egiptòlegs no eren conscients dels tres nivells que contenia el text jeroglífic: fonètic, figuratiu i simbòlic. En efecte, Champollion va capgirar la manera de desxifrar els jeroglífics. La idea comuna era definir els jeroglífics com a imatges i res més que imatges. Per a Champollion les imatges jeroglífiques són lletres, a saber, signes representatius de sons. El temps li va donar la raó, però amb la seva mort prematura no va gaudir-ne de la troballa. D’altra banda, foren els micènics els que introduïren a Creta l’escriptura de tipus lineal B, els nadius ja utilitzaven dos sistemes escripturístics: el jeroglífic i el sil·làbic-pictogràfic (anomenat lineal A). L’escriptura, malgrat el problema que comportava desxifrar textos antics, havia estat una de les eines principals en l’estudi de les religions. Els testimonis escrits han estat nombrosos a Creta i això ha servit per a traçar un pont entre el món antic i el d’ara, tot i que l’escriptura més antiga, la lineal A, és gairebé inintel·ligible a l’investigador actual. La manca de testimonis escrits o la incapacitat de transcriure l’escrit antic, ha estat compensat per la trobada de jaciments arqueològics que mostraven les restes d’una cultura material. En la Grècia clàssica, els textos s’escrivien en rotlles o volums, és a dir, fulls de papir encolats successivament. També en tauletes encerades usant un estilet metàl·lic o un altre objecte punxant. Dels estris que s’utilitzaven per escriure després del punxó cal citar el pinzell, el càlam, la ploma d’au i la ploma metàl·lica. Amb la invenció de les tintes, fa més de cinc mil anys a la Xina, una mescla líquida de pigments i aglutinants provinents dels tanins i dels betums de les escorces vegetals, es va poder tenyir una superfície i així crear un text o fer un dibuix. El càlam, la ploma i el pinzell eren els estris més idonis per a escriure i dibuixar. Des d’aquests primers esbossos fins als nostres moderns comptes de Facebook, Instagram i altres de semblants, hi ha hagut com una necessitat de deixar constància escrita de les nostres vides que s’ha demostrat realment irresistible. Com diuen alguns experts, l’invent de l’alfabet ha estat el més gran regal que Prometeu hagi fet a la humanitat, sense oblidar la destresa mnemotècnica, és a dir, el treball de la memòria capaç de crear un banc de coneixements acumulatius que han fet possible l’evolució cultural i la millora de la nostra supervivència. Saber llegir i aprendre a escriure com tantes altres habilitats culturals adquirides ha ajudat que el nostre cervell s’anés desenvolupant en els processos neuronals. Malgrat que esdevingui una aptitud que té la seva dificultat, escriure implica multiformes processos cognitius; amb tot, és una pràctica poc utilitzada per l’alumnat i, probablement, la que menys dominen. El fet d’escriure fa la funció d’emmagatzemar la informació no únicament en el paper, sinó també en la memòria, ja que estimula una sèrie de cèl·lules que depuren la informació, enfoquen l’atenció i a la vegada organitzen els nostres pensaments. De petits, els mestres ens aconsellàvem que féssim un diari personal on recollíssim les nostres impressions del dia o de la setmana. Era un bon exercici d’atenció, d’ordenació d’idees, síntesi i estil literari. Ara, tot això està en desús. La capacitat de posar per escrit tantes obres d’arguments diversos, fou un pas necessari perquè les idees progresséssim visiblement d’una pàgina a la següent. Escriure i contar històries forma part de la nostra biologia, perquè no podem prescindir del llenguatge, és el que ens fa humans. Per a Luri, amb el qual combrego totalment, la lectura és fonamental, ja que a mesura que es van adquirint coneixements, al mateix temps es desenvolupa la competència lectora que ajuda a reforçar el significat de les paraules, s’aprenen de noves, s’aconsegueix flexibilitat sintàctica, desenvolupa la dialèctica del text i del mateix context. El nivell lingüístic d’una família condiciona els hàbits lectors de l’infant. Lectura, escriptura i parla formen part del procés educatiu, són paraules que van juntes, ja que els infants que parlen bé, llegeixen millor i escriuen més bé. El llibre és un compendi i a la vegada un espai. Per tant, tota l’escriptura és l’ocupació d’una extensió, que pot ser una biblioteca, l’ordre del discurs o fins i tot la lletra, que és l’àmbit mínim de tota escriptura.