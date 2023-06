Houellebecq pide perdón, otro triunfo de la censura

Tenía que ocurrir. A fuerza de confundir las novelas con su vida, el autor acaba convirtiendo su existencia en una ficción. La última víctima inesperada del exhibicionismo radical es Michel Houellebecq. El único intelectual francés de prestigio con licencia para ofender indiscriminadamente, acaba de claudicar. El irredento pide perdón al Islam, al mismo tiempo que se ve envuelto en un escándalo por el consentimiento documental que firmó en su debut como actor porno.

Sostiene ahora Houellebecq que frases como «el Islam es la religión más idiota que existe» fueron malinterpretadas, y que expresiones más recientes contra los musulmanes franceses eran «ambiguas». La célebre referencia a las declaraciones «sacadas de contexto», descontadas en alguien como Feijóo pero que suenan a rendición en la última lengua viperina europea, implican un nuevo triunfo de la censura. El autor de Las partículas elementales se ha retractado para congraciarse con los dirigentes de las grandes mezquitas francesas, que le habían amenazado con las acciones legales consiguientes.

Para reconciliarse con lo sumos sacerdotes islámicos, Houellebecq no ha dudado en enfrentarse con animosidad a Michel Onfray, su interlocutor en el controvertido diálogo publicado en Front populaire y su único rival acreditado entre la disidencia francesa. Las tribulaciones del novelista que hoy no escribiría Sumisión están recogidas en un delicioso panfleto libelista, aparecido en Francia bajo el título de Algunos meses de mi vida. Con la pasión caricaturesca que brota espontáneamente de su aire descreído, analiza entre octubre y marzo de este año los «dosssiers» de la islamofobia y el porno en que se ha visto envuelto.

Houellebecq no denuncia la trama pornográfica descrita en su libro por indecente, sino por las limitadas prestaciones del cebo. El cineasta en cuestión pasa a denominarse Cucaracha, la compañera de arrebatos es Marrana, cabe preguntarse si la retractación del novelista no le acarreará subsiguientes complicaciones penales. Para no pecar de celibato autoinfligido, el autor mantiene su defensa de la prostitución y del sexo compartido, a la espera de futuros arrepentimientos. El centenar de páginas de Algunos meses de mi vida demuestra al menos que el éxito del escritor no reposa en su transgresión continua, sino en méritos intrínsecos. La mayor provocación del texto es la defensa de la calidad literaria de John Grisham, no se escatiman golpes a Annie Ernaux.