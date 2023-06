Horror a l’apotecaria

És una apotecaria una sala de turment? És la pitjor feina del món? És un infern? Aquestes preguntes són adients i d’una lògica incontestable. Dos llicenciats en farmàcia han ocupat la presidència del Govern i cap d’ells s’ha tornat a posar darrere un taulell. La proporció és d’un 33% sobre el total de sis presidents en quaranta anys d’autonomia. Traslladada aquesta equivalència al conjunt de la població, significaria que 400.000 habitants de la comunitat –inclosos nins i jubilats– estudiaren com elaborar fórmules magistrals i despatxar aspirines o antibiòtics.

José Ramòn Bauzá assegurà per activa i per passiva que, si perdia les eleccions, tornaria a la seva apotecaria del Pont d’Inca Nou. Francina Armengol, mai va ser tan clara, però deixà entreveure més d’una vegada que el negoci familiar necessitava que en prengués el control més prest que tard.

Vuit anys després, Bauzá encara és aferrat a la mamella pública. Primer es negava a deixar la presidència del PP balear. Argumentava que havia guanyat les eleccions. Obviava que havia perdut gairebé la meitat dels diputats i que l’oposició tenia escons de sobra per treure’l del Consolat. Una rebel·lió interna encapçalada per Gabriel Company li mostrà la porta de sortida. No content amb la bufetada rebuda, volgué competir en el Congrés regional i obtingué un suport ridícul. Se li presentava una nova ocasió de tornar a despatxar Omeprazol, però trobà que el far de Ciudadanos il·luminava el seu camí vers el liberalisme jacobí. Albert Rivera el convertí en fitxatge estrella per, seguidament, estrallar-se i passar a ser un no res de la política nacional.

Mentrestant, Bauçà sobreviu a Brussel·les, a 1.600 quilòmetres de distància de Mallorca. Les seves actuacions més destacades s’han relacionat amb la defensa del molt liberal i rendible estat de Qatar, a quasi 7.000 quilòmetres. Veurem si després de les eleccions europees de juny de 2024 continua essent el gran defensor del país del Golf o, a la fi, compleix la seva promesa de tornar a l’apotecaria. Clar que un home tan nacionalista com ell aspira a mantenir la lluita pels interessos de l’emirat, perdó, d’Espanya i les Balears.

Armengol somnia, probablement, amb refermar-se com la versió millorada de Francesc Antich. Ella ha governat dues legislatures. Ell ocupà el mateix temps el Consolat, però amb un interludi entre ambdós períodes triomfants. El polític algaidí es convertí en diputat del Congrés el 2004 després de perdre les eleccions autonòmiques de l’any anterior. Tornà el 2007 per a recuperar el Consolat de la Mar, un cop passats els anys de la gran corrupció de Jaume Matas i els seus còmplices.

La inquera se’n va al Congrés dels Diputats, a 750 quilòmetres de ca-seva. Hi arribarà després de patir la segona derrota electoral en menys de dos mesos, segons les enquestes. Armengol arrossega una llarga experiència de decepcions polítiques. A l’Ajuntament d’Inca, al Consell de Mallorca i ara al Govern. I cap de les vegades ha decidit tornar a l’apotecaria familiar.

La retirada estratègica a Madrid es produeix amb un somni no declarat: que Marga Prohens i els seus aliats de Vox, amb Jorge Campos al capdavant, fracassin igual que Bauzá. Pot ser per improductius, per rebuig a les seves mesures o per l’acció del Govern central, si Núñez Feijóo guanya, com sembla, el 23 de juliol. Llavors, creu Armengol, ella podria triomfar en quarta convocatòria, igual que Antich ho va fer en tercera. En qualsevol cas, no sembla probable una entrada a curt o mitjà termini a la professió per la qual es va preparar.

Tal vegada no queda prou clar, però aquest no és un article sobre política. Cal reafirmar-lo amb fermesa. Aquest és un homenatge als apotecaris. A la seva esforçada activitat. Al seu sacrifici diari per promoure la salut pública. A una feina poc reconeguda… Si no fos tan brutal, inhumana i inclement la professió, si tot fossin flors i violes, un terç dels presidents autonòmics de Balears hagués tornat de bon gust i alleugerits a l’oficina de farmàcia.