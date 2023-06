De los 27 países de la Unión Europea sólo Alemania, Eslovenia, Finlandia, Malta, Portugal y España tienen un gobierno con presencia socialdemócrata, verde o comunista. Un 22 por ciento. Ergo la izquierda está en crisis. O peor, en países como Italia y Francia han pasado a ser una fuerza nimia con nulas posibilidades de gobernar los próximos años. En España lo sabremos después del 23 de julio.

¿Por qué está Europa virando a la derecha con tanta intensidad? ¿Por qué el ochenta por ciento de la clase media baja votó a Jean-Marie Le pen en Francia? ¿Por qué los intereses de clase no son coincidentes con el teórico partido que debería representarles?

Unas líneas no me bastan para explicarlo. Seré muy sucinto. Porque la concurrencia de partidos populistas no explica por sí sola la ruptura de la hegemonía en gobiernos europeos de que disfrutó la mayor parte del siglo XX.

La socialdemocracia nace para regular el capitalismo industrial de los siglos XIX y XX con el objetivo de crear los mecanismos de redistribución de la riqueza en favor de los sectores más débiles de la sociedad, consiguiendo una «alianza de clases» entre las clases medias y el proletariado. Su gran éxito ha sido la creación y ampliación de los sistemas de seguridad social (Estado del Bienestar) que han supuesto la casi total desaparición de la pobreza real efectiva y que todos aquellos que tengan trabajo puedan disfrutar de un bienestar material y social que es único en el mundo. Quienes conocen los EE UU, África y Asia, que establezcan diferencias. Luego entonces, ¿por qué está la izquierda en crisis?

Me concentraré sólo en dos factores que han contribuido a ello. Aunque hay muchos más. Principalmente la pérdida de poder de los Estados nación en favor de organizaciones supranacionales (Unión Europea, Banco Central Europeo, FMI, etc) responsables de legislar directivas que luego se trasponen a los estados miembros como ley nacional: inmigración, objetivos de déficit e inflación, caladeros de pesca, política agraria común, etc, que socavan la capacidad legislativa de los estados, los intereses nacionales, modifican las agendas de los partidos políticos haciendo inviables muchas de sus propuestas electorales y refuerzan a la ultraderecha para abandonar estas instituciones, toda vez que suele carecer de un verdadero programa, más allá de sus habituales chascarrillos. Y al votante de izquierdas a sentirse minus protegido por el Estado como consecuencia de los ajustes de deuda y déficit pactados en Bruselas. Mientras fomenta la evasión fiscal de las grandes corporaciones transnacionales a través de la «optimización de impuestos» en el marco de la Unión Europea. Para que se hagan una idea: entre Amazon, Microsoft, Google y Twitter pagaron en España sólo 18 millones de euros en impuestos en 2021. ¿No flipan?

La Unión Europea nació con el objetivo de eliminar las barreras del capital, las mercancías y la mano de obra que suponían las fronteras entre países europeos y las diferentes políticas nacionales. Y ciertamente transformó Europa. España pasó de ser un país de boina y en vías de desarrollo a ser la quinta potencia económica europea. Pero desde 2008 Europa está sobreendeudada, el paro juvenil comunitario es del veinte por ciento (en España del 29,3) y la UE tiene el menor índice de crecimiento económico de la economía mundial. Por lo tanto, cuando los gobiernos socialdemócratas insisten en «más Europa», el mensaje es percibido como una amenaza por su electorado. Porque la integración europea no ha satisfecho sus expectativas. La globalización ha dado más poder a las instituciones supranacionales y a las grandes corporaciones (especialmente a las tecnológicas) en detrimento de los estados y los intereses nacionales.

El europeísmo, multiculturalismo y la eficiencia económica, entre otros, son conceptos que alejan al electorado de izquierdas de sus partidos de referencia. Autónomos, trabajadores privados, empleados públicos, clase media con alto nivel educativo, inmigrantes nacionalizados y sus descendientes, han sido mayoritariamente los votantes de la izquierda. Pero cada vez menos. Véase lo que ha sucedido en Andalucía donde la derecha lo ha ganado todo.

Los ciudadanos aspiran a conservar lo existente. Es decir, condiciones de vida estables y familiares. Pero desde hace veinte años, irrumpe otro factor decisivo que ahonda la grieta abierta entre las élites políticas de izquierda y sus votantes. La inmigración. Otro de los caballos de batalla que beneficia a la ultraderecha. La izquierda tilda de antieuropeos o xenófobos a aquellos ciudadanos que perciben la pérdida de prestaciones sociales, oportunidades de trabajo o degradación de la calidad de vida en barrios obreros, como consecuencia de las tensiones multiculturales que se producen. (vgr: Francia, antes citada). Posiblemente este factor sea el que más separa al votante de izquierdas de sus partidos de referencia, porque éstos no han sabido gestionar esta cuestión debido a la influencia de las políticas comunitarias europeas tendente a una integración rápida, pero muy poco estudiada. Integrar en nuestra sociedad los valores morales y socio culturales de los inmigrantes -especialmente de los islamistas, caracterizados por una cultura autoritaria y patriarcal- requiere mucha más elaboración y mimo.

La cuestión es cómo recuperar la esencia socialdemócrata y progresista moderada y la legitimidad perdida a ojos de sus votantes. En mi opinión pasa por recuperar al individuo como eje central de las políticas públicas. Atender a sus deseos de libertad y emancipación, a sus emociones y necesidades reales, a los proyectos de vida y las ambiciones individuales, a sus sentimientos de identidad y necesidades emocionales, y, en su caso, promocionando la figura del referéndum en aquellas cuestiones en las que se necesite una mayor legitimación ciudadana para implementar políticas públicas que resulten más espinosas.