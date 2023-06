El PP de Prohens trolea al Vox de Jorge Campos con el gratis total

El 23 de julio enreda tanto a PP como a Vox en el paripé que protagonizan y concluirá con la investidura de Marga Prohens. No hay duda posible: el PP vuelve a la presidencia de la Comunidad Autónoma tras ser desalojado en 2017, en las elecciones que encumbraron a la hoy cariacontecida Francina Armengol. Hecha la imprescindible constatación veamos cómo se las apañarán para llegar a tal desenlace. El PP juega a trolear a Vox maliciándose que su inexperiencia le hará morder el anzuelo. Se resiste a incorporarlo al ejecutivo que se dispone a fletar Prohens, que alardea, al igual que su equipo, de moderación por encima de todo. Parece que Fulgencio Coll, más espeso de lo que cabía imaginar, no incordiará a Jaime Martínez cuando sea elegido alcalde de Palma. Contará con su voto favorable o una abstención que para el caso es lo mismo: en primera o segunda votación obtendrá la alcaldía sin que se disponga a conceder tenencias de alcaldía a la extrema derecha. El general se conforma con que se aplique el programa de Vox. Ridículo. Los programas o bien se olvidan o se ejecutan parcialmente cuando se ostenta poder ejecutivo. Santiago Abascal tomará nota de la rendición del que fue jefe del Estado Mayor del Ejército. Lo esencial es saber, como aquí se apuntaba el pasado miércoles, qué hará el falangista Jorge Campos, en el caso de no ser pasaportado a la candidatura para las elecciones generales. Nos preguntábamos hasta dónde presionará Vox y cuánta presión soportará el PP. Los prolegómenos, plasmados en la reunión de Prohens con Campos, son de risa. Anotemos que Santiago Abascal ha informado que controlará estrechamente las negociaciones en los territorios de las Españas.

Campos sentenció en campaña y ha reiterado que su modelo es el de Castilla-León, donde los ganaderos han intentado asaltar unas oficinas de la Junta. Por ahí los ánimos andan soliviantados, aunque las derechas vienen de cosechar importante éxito electoral. Hay que estar atentos a cómo se llega a la investidura, puesto que el 23 de julio el antisanchismo, que es nutrido y va sobrado, medirá su voto en función de cómo estime la utilidad de hacerlo por el PP o por Vox, lo que quiere decir que dilucidará si lo pertinente es agruparlo en torno al PP, al observar que llega a las instituciones sin necesidad de atarse a la extrema derecha, o si lo hace por Vox viendo que el partido rentabiliza sus resultados electorales y ocupa puestos de mando: Castilla-León o la nada. La disyuntiva es nítida. Lo saben tanto Marga Prohens como Jorge Campos. Es lo que hay. Acotación hilarante. - El alcalde de Palma saliente ha hecho jocoso análisis de los resultados del 28 de mayo. No se sabe muy bien cómo su conclusión es que lo acaecido ha sido satisfactorio para los socialistas. Y tanto: se les ha enviado a la oposición. Mejor imposible. Gobernaban y dejan de hacerlo. José Hila no ha entendido nada, o eso aparenta, del fenomenal zarandeo al que se le ha sometido. Le ha perdido, como a tantos de sus conmilitones, el exceso de suficiencia, no haber sabido pararles los pies a los iluminados de Podemos, partido extinto, al que se dará, como se ha hecho con Ciudadanos, sepultura. Impunes patinetes en las aceras, suciedad, ruido, grafitis hasta la náusea, absurdas prohibiciones, todo ello y más, mucho más, ha desembocado en el fulminante despido. Son asuntos a resolver por Jaime Martínez, que dispondrá de escaso tiempo para soslayar el malhumor de la ciudadanía. Y acotación inquietante. - El tinglado que atiende por Abogados Cristianos (extrema derecha nacional católica) ha presentado una querella, naturalmente admitida por el juez (en la Magistratura ya se sabe qué vientos soplan), contra quienes, en un centro docente de Porreres, han distribuido un cómic donde dos chicas se enamoran y practican el sexo lésbico. En el cómic se basó la premiada La vida de Adèle. El falangista Campos ha ovacionado la querella. Enfatiza que se distribuye pornografía. Dan miedo. Desde ahora dispondrán de vara alta.