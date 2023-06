En nuestra Comunidad, y no sólo en ella, el dueto PP/Vox ha ganado de manera clara las Elecciones Autonómicas y las Municipales. Han obtenido la Mayoría Parlamentaria, y en consecuencia la capacidad de formar, presidir y gestionar el Govern; y los Consells Insulars. En el ámbito Municipal hay mayor diversidad, pero por su valor simbólico resalta su victoria también en el ayuntamiento de Palma. Y ahora, ¿qué?

Se supone que los vencedores, PP/Vox, tienen que definir y concretar la constitución del Parlament y Consells, con sus distintos cargos. Y los partidos de la oposición definir sus estrategias y portavoces. El Pleno para investir a Marga Prohens como Presidenta del Govern, según el calendario marcado por el Estatut, deberá ser antes del 11 de julio. Los Ayuntamientos deberán constituirse antes de próximo 17 del presente mes.

El PP ha querido ser muy cauto y ha precisado que, aunque ha ganado las elecciones, quieren esperar a que los gobiernos estén constituidos para realizar declaraciones relacionadas con la ejecución de proyectos. No obstante, el PP sólo se plantea gobernar en solitario, ya que con la abstención de Vox le es suficiente. Pero no parece que Vox acepte tal propuesta. Jorge Campos (Vox): «Tendemos la mano para negociar con el Partido Popular». Pero no se conforma con apoyar al PP, exige formar parte de los gobiernos. «Somos decisivos para conformar nuevos gobiernos que acaben con las políticas de la izquierda. Apostamos por un acuerdo de gobernabilidad como el de Castilla y León». La primera prueba puede ser el ayuntamiento de Palma. Vox recuerda que en Cort también ha protagonizado un espectacular vuelco: han pasado de 4 concejales a 6.

Francina Armengol, en la ejecutiva del PSIB/PSOE, pide a su partido «exigencia máxima» a la hora de afrontar esta nueva etapa con el objetivo de no repetir la derrota del domingo en las generales. Aunque los socialistas no facilitarán una investidura de M. Prohens (PP) sin depender de Vox; es necesario que sus bases, sus agrupaciones, analicen los resultados electorales incluyendo autocrítica positiva; sin pasar por alto el trabajo realizado todos estos años en materia de Educación, Sanidad o Trabajo, con los mejores indicadores en Economía y Empleo; y sus perspectivas en las diversas instituciones (Parlament, Govern, Consells, Ayuntamientos).

Més plantea una estrategia propia. Apunta a una coalición con Sumar, liderada por Yolanda Diaz, pero exigirá autonomía total. Los ecosoberanistas tienen claro que su marca electoral será Ara Més, el programa deberá estar centrado en los intereses de Balears y quieren libertad en el Congreso. En breve conoceremos su viabilidad. A nivel coyuntural se muestra abierta a facilitar, mediante su abstención, la investidura de M. Prohens con el objetivo de que Vox no entre en el Govern. Así lo explicó L. Apesteguia, candidato del partido al Parlament: «Estaremos a la altura de las circunstancias y no permitiremos que el neofalangismo entre en las instituciones». La formación baraja la posibilidad de un pacto entre el PP y la izquierda para dejar fuera a Vox. Según mi parecer «misión imposible».

Podemos hasta la fecha no ha hecho público un análisis de sus malos resultados. Yllanes, todavía vicepresidente del Govern Balear y de Podemos, pide «una seria reflexión de lo ocurrido». Califica sus resultados en Balears como una absoluta catástrofe y carga sin piedad contra la cúpula de la formación, «no entiendo por qué no han dimitido». De momento han dimitido pero en diferido, hasta después de las generales. Y quedan a la espera de integrarse en Sumar, liderado por Yolanda Diaz. Sin duda es necesario formar una sola candidatura Podemos/Sumar a nivel nacional y autonómico, per….

La radical derrota de El Pi, su presencia institucional casi simbólica, puede obligarle a replantearse su existencia. Ciudadanos (Cs) nació con voluntad de representar a un «centro liberal» europeo. La realidad ha sido que sus estrategia y propuestas se ubicaron a la derecha del PP. La consecuencia es su desaparición de hecho (y me temo que también de iure) del mapa político. Los exvotantes de El Pi y de Cs ¿dónde se han ubicado?: PP, abstención, Vox… Ambos futuribles merecerían un análisis.

Concluyo con una reflexión personal, que puede desagradar a unos y otros, cuyo contenido no niega la legitimidad de la victoria PP/Vox. Según mi parecer ha influido en la clara victoria de la derecha y extrema derecha, y en la derrota de resto de fuerzas políticas, la inclusión de temas que nada tienen que ver con los asuntos propios de las Autonomías o Ayuntamientos. La presencia de terroristas confesos en las listas de Bildu, cuya presencia se corrigió; las chapuzas y la compra de los votos por correo que por arte de magia han desaparecido de los telediarios y de las redes de comunicación; la insistencia por activa y pasiva de presentar a P. Sánchez como un presidente ilegítimo, falso y mentiroso, enemigo de España, colaboracionista con comunistas, terroristas y separatistas. El enemigo es el «Sanchismo». Todo ello aderezado con las «proclamas» de Diaz Ayuso, presidenta por mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid; y los silencios y ambigüedades de Nuñez Feijóo, presidente del PP.

Queda pendiente una reflexión sobre la convocatoria de Elecciones Generales, (23 de Julio) donde, según Nuñez Feijóo, nos jugamos: «Sánchez o España».