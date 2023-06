¿Son fiables los sondeos electorales?

Suele llamar la atención lo que se llegan a gastar los medios en predicciones electorales. Cuando, si tiramos de hemeroteca, su valor ha tendido a ser, siendo elegantes, discutible. No sé si por metodología o limitaciones presupuestarias. Pero sorprende que se intente atinar a los resultados de unos comicios donde están citados centenares de miles de electores entrevistando —es un decir, el diálogo es telefónico— a, como mucho, una cifra que no suele superar una ínfima parte del censo electoral. Deberíamos empezar a plantearnos si no sería mejor celebrar cualquier tipo de elección sin publicación previa de exploración de voto.

Confrontando las encuestas publicadas el sábado y domingo en los rotativos con los resultados finales, no es extraño el preguntarse por su utilidad: ninguna ha acertado de lejos. Tanto el resultado final como los porcentajes de cada formación política. Ni aplicando los correctores de error muestral: en torno al 2,00% y el 3,00%. Ni por ésas se ha detectado el hundimiento de Podemos, el «take off» de Vox o el significativo avance del Partido Popular. Sí se ha atinado con el número de escaños del PSIB, de Més y con la clara posibilidad de la exclusión de El Pi del Parlament. En ambos casos, con un porcentaje de votos muy diferente al realmente obtenido. Mención aparte merecen los avances demoscópicos de Menorca. Donde, con la excepción de Més per Menorca, nada ha salido como se había adelantado. Muchos han sido los profesionales que han estado trabajando duro estas semanas para tener listas las cifras a punto de impresión. No obstante, la fiabilidad de su cometido puede depender de otros factores que no dependan de ellos. Afortunadamente. Desde la abstención hasta la metereología. Pasando por algo que no se ha leído este fin de semana y que puede ser reseñable: esos miles de ciudadanos fallecidos por Coronavirus (o sus efectos secundarios) esta última legislatura. La gran mayoría de cierta edad y de voto más bien conservador. Quizás en grandes núcleos no tenga mayor importancia. Pero cuando se habla de pugna municipal con un censo limitado, la ausencia de ese «corpus» de electores se podría llegar a notar. Será interesante analizarlo la primera semana de junio. Es por ello que los medios deberían hacer una saludable autocrítica. Acerca del esfuerzo económico de determinados trabajos, basados en modelos estadísticos que la realidad puede demostrar poco certeros. Pues afortunadamente, la encuesta realmente fiable se celebra el día de los comicios. En el que la ciudadanía tiene el derecho de otorgar su confianza a sus representantes. Todo lo otro pueden ser guías. Pero también fuegos artificiales.