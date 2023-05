El último artículo que publiqué fue dedicado al Congreso de la Sociedad Civil, y fue intencionado ya que, como defensor de las libertades, creía necesario apuntalar la importancia de la sociedad civil frente a los «Illuminati», que se creen que tienen que transformar a la ciudadanía e imponer sus ideas como las únicas posibles.

Es claro que el partido político que ha conectado más con la sociedad civil y las libertades constitucionales individuales ha sido el Partido Popular, superar por 760.000 votos en las elecciones municipales al segundo partido, es una victoria clara.

Analicemos el caso de Baleares: la mayoría de politólogos daban por seguro la reedición del pacto de izquierdas y nacionalistas, bajo opiniones de una superioridad moral de la que siempre presumen, pero no que está acreditada.

Salta una gran señal con la publicación en Diario de Mallorca de la encuesta de Gadeso que, con profesionalidad, adelanta la posibilidad de unos resultados que indican que podría haber vuelco electoral.

¿Por qué la izquierda pierde las elecciones en Baleares? Varias son las razones en mi opinión y citemos las más significativas:

• La falta de respeto por las libertades individuales, durante un estado de alarma con el covid, con militares patrullando las calles, y con el mayor recorte de las libertades individuales en democracia. Fue Baleares una de las comunidades más duras en su aplicación, lo que facilitó a nuestros dirigentes a continuar gobernando desde su visión. La aplicación continuada del decreto ley en una forma abusiva es cómoda para el gobernante, pero pierde calidad democrática y se necesitaría determinar más y mejor las razones de urgencia para justificarlo.

• La falta de defensa de la propiedad privada en general y en especial en el tema de la vivienda, justificando la ocupación, y ante su incapacidad para resolver el problema de la vivienda social, cargar la solución en los ciudadanos con sus viviendas particulares para que no haya gente en la calle es una solución errónea, porque es un problema que deben resolver las instituciones, no la sociedad civil. Un particular no es el que debe pagar el derecho a una vivienda de otra persona, son los gobiernos que -para eso pagamos impuestos- los que deben solucionarlo. A ello hay que añadir una deriva posterior sobre regulación sobre la propiedad privada.

• Confundir las alabanzas de algunos grandes empresarios a su Govern con el tejido empresarial de Pimes y Autónomos, que representan la gran mayoría de empleo balear.

• El derroche de subvenciones a sectores no vulnerables, vales para comprar en comercios a personas con alto poder adquisitivo, subvenciones a empresas a fondo perdido cuando han tenido grandes beneficios los años siguientes, gratuidad de transporte público para todos, y no aprovechar el incremento de ingresos impositivos en reformas estructurales.

• El no haber tomado medidas contra la inflación como, deflactar el irpf, reducir tarifas portuarias sobre los alimentos, pudiendo emplear las subvenciones para incrementar donaciones a banco de alimentos, fomentando mayor competencia y menos intervencionismo, etc.

• Cesiones a sus socios de extrema izquierda, a los que el electorado les ha retirado su confianza.

• No enfrentarse a ninguna decisión del Gobierno de Sánchez y Podemos, en temas que producían rechazo generalizado: ley de educación, ley del «sí es sí», aspectos de la ley de la vivienda, etc.

Lógicamente el Partido Popular ha ganado las elecciones en Baleares recuperando escaños a nivel de victorias anteriores:

• Por un mensaje claro y definido en defensa de la libertad, en contra de una tendencia, de los que creen que solo hay una forma de pensar.

• Por un mayor contacto con los ciudadanos, y parece claro que las reuniones con la sociedad civil han permitido dar a conocer una forma de apoyar el estado del bienestar social más eficiente.

• Por la defensa de la propiedad privada, creo que la claridad de este mensaje ha calado.

• Por una campaña que, al estar en la oposición, les ha permitido escuchar la realidad y que les hayan recriminado los errores del pasado (esto no ocurre cuando estás en el gobierno).

• Por un liderazgo no desgastado.

• Por un programa electoral con puntos y compromisos precisos, en definitiva: credibilidad.

El hecho de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales al día siguiente de perder las municipales es muy significativo. Primero, lo debía de tener previsto porque en 8 horas un presidente del Gobierno no toma esta decisión sin meditarla; y, si preveía lo que iba a ocurrir, por qué nos la convocó conjuntamente y nos hubiéramos ahorrado el coste económico y el de aguantar una continuación de la campaña electoral de crispación que a muchos ciudadanos pienso que les sobra.