Per raons familiars, he mantengut un estret contacte amb al país basc amb base a la preciosa Donostia. En les nombroses visites, mai no faltà algun incident lligat al conflicte: l’esclafit llunyà d’una bomba que se sent a la terrassa on preníem unes copes, l’avís que ens fa un camió amb els llums d’un control de la Guàrdia Civil per haver just ocorregut un atemptat amb mort o les manifestacions que sempre acabaven en finals violents. Entre totes les experiències, me’n quedà una ben diferent protagonitzada per un familiar que no volgué celebrar una festa a un famós restaurant - eren temps de la nova cuina basca – perquè el seu propietari i dos coneguts cuiners més havien preparat un exquisit guisat de xipirones com a regal de Nadal a membres d’ETA empresonats.

Des d’aleshores he filat molt prim quan s’ha tractat d’enfrontar l’ominosa tragèdia basca i sempre he escoltat les víctimes i els bascos i desconfiat de les veus que des de la segura i calculada distància s’han irrogat el dret d’irrompre dins aquell drama per treure’n algun rèdit polític. Fa dies, davant un episodi tan sensible i dolorós com la presència de sentenciats d’ETA per assassinat a les llistes municipals de les properes eleccions, he intentat mantenir-me prop de les víctimes i escoltar les veus més netes que han brotat d’aquell país, lluny dels crits interessats que han inundat la grollera política espanyola.

Una veu franca l’he trobada a COVITE (Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme). Aquesta associació basca, amb estatus consultiu amb l’ONU, fou la que investigà i publicà els noms dels candidats d’ETA presents a les llistes electorals culpant EH Bildu d’alimentar el dolor de les víctimes amb la seva decisió. Estan contents que el seu treball hagí fet fora de la vida pública els condemnats si bé recorden que n’hi ha molts que no han renunciat. Quant a les bregues desfermades entre els grans partits en plena campanya electoral, les víctimes han adoptat una posició crítica, ferma i realista. Diuen que és EHBildu i no el PP qui ha ficat la pota dins la campanya electoral i que si el PSOE pacta amb EHBildu és perquè és un partit legal. Per ells el problema és que no els cap al cap com és possible que un partit tan proper a ETA com EHBildu pugui ser legal.