Hace unas fechas en conversación con un buen amigo, éste me espetó la siguiente pregunta: «Tú que sabes algo de esto (cuando me principian una cuestión con ese prólogo me tiemblan las piernas porque es casi seguro que no conseguiré cumplir con los deseos del preguntante) ¿a quién me aconsejas que vote en las próximas elecciones?»; respiré aliviado porque la respuesta era bien sencilla dada mi propia incapacidad para discernir quién debe ser merecedor de que deposite mi papeleta con su nombre en el rebujo de metacrilato, en consecuencia preferí indicarle que no tenía ni la más remota idea de cuál era la dirección óptima en la que debía dirigirse su voluntad en el ejercicio de eso del derecho al sufragio activo. Mi amigo se fue algo contrariado y cariacontecido no sé si por mi respuesta, falta de la necesaria ayuda a su cuita o porque, dado lo anterior, no le quedaría más remedio que proceder de forma peligrosa y, tras dedicarle al tema su esfuerzo mental, decidir por sí mismo sin el consuelo, en el caso de equivocarse, de poderme echar a mi culpa del mal resultado de su voto.

Pero mi amigo, sin proponérselo, me había trasladado su desasosiego y ahora era yo el que se preguntaba lo mismo que él; al cabo se me ocurrió que el asunto tenía posible respuesta por el sistema de la eliminación y con solo añadir a la pregunta el adverbio de negación «no», porque si la respuesta a la pregunta de quién votar se hace complicada la solución al dilema de a quién no votar es enormemente más sencilla, expuesta de esta última manera la incógnita, el despejarla es de una simpleza casi indecente pues todos sabemos a quién no nos place entregar nuestra representatividad para que luego con ese voto se dediquen a hacernos perrerías.

Y la lista se me antoja extensa, a vuela pluma se me ocurre no votar a unos pocos, o a unos muchos, por ejemplo a los que nos inundan con leyes y normas que estropean más de lo que arreglan; a los que se levantan por la mañana barruntando qué idea se les ocurre para dar más por el orto a sus semejantes; a los que se creen siempre estar en posesión de la razón; a los que siempre les parece que la culpa es de los demás pero nunca propia; a los que se les ocurren las ideas de fantasmagóricas soluciones solo cuando corren el riesgo de perder el cómodo asentamiento de posaderas; a los que despilfarran los dineros públicos en banalidades hurtando su asignación a más necesarias cuestiones; los que hablan sin decir nada; los que nada dicen cuando debieran hablar; a los que exigen respeto para ellos cuando son contrarios a otorgarlo en igual medida a los demás; a los que adolecen de una piel suficientemente resistente cuando reciben alusiones en su contra pero son fáciles en la ofensa al contrario; a los que dicen defender al pueblo pero olvidan a los pobladores; a los que viven a tres cuartas del suelo con la visión a diferente altura del resto de los mortales; a los que no responden cuando se les pregunta al tiempo que dicen hacer gala de su transparencia para los que se hallan bajo su yugo administrativo; a los que usan su posición no para servir sino para servirse; a los que presumen de elevada ética o moral cuando su comportamiento es subterráneo; a los que deciden a las bravas sin escuchar a los que saben algo más que ellos del asunto; a los que levantan las calles de su ciudad o pueblo con obras quizá necesarias pero olvidan hasta que se vislumbra época de urnas; a los que disparan casi siempre con pólvora no de Rey sino de todos los ciudadanos cuando así les conviene; a los que no afrontan la responsabilidad de sus actos perjudiciales para el resto de la sociedad siendo incapaces de conjugar la primera persona del singular del verbo «dimitir»; a los que se consideran irreprochables; a los que llenan sus administrativas faltriqueras asaeteando a sus conciudadanos a sanciones de tráfico mientras ellos van confortablemente en coches oficiales a los que nunca alcanza la puntillosidad de los sancionadores; a los que predican la descarbonización y no hacen más que crear el microclima adecuado para que el CO2 inunde más y mejor nuestro aire; a los que quieren cambiarlo todo para que nada les cambie sus privadas conveniencias; y como se dice al final de la interpretación de la straussiana polka Perpetuum Mobile, und so geht es immer weiter.

Con toda seguridad ustedes tienen un sinfín de posibles añadidos a esta mi lista que tienen igual derecho a codearse con los por mí elegidos, todos tenemos nuestras prioridades, tanto en positivo como en negativo y a ellas nos debemos, pero si queremos conducirnos con un ápice de razonamiento, con algo de cordura, no nos queda más remedio que actuar razonadamente, y Albert Einstein, (ya saben que tengo una cierta debilidad por el de Ulm) mantenía que si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Y he conseguido llegar hasta aquí sin tener que aconsejarles a quién votar, qué le vamos a hacer.