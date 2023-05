En la primera parte del artículo abordamos parcialmente el origen de la mala situación en que se halla la Policía Local de Palma (PLP), sin ser exhaustivos continuaremos la exposición. Obviando la incalificable legislatura pasada 2015-2019, la deriva viene de lejos. En mis cálculos la sitúo a principio de siglo, período en que se empezó a desmoronar una estructura que con sus dificultades, pretendía sobrevivir en el desfasado modelo policial estatal. ¿Por qué califico de mala la situación? Sencillamente, porque un servicio imprescindible para la ciudad, al dejar de cubrir las necesidades que se le presuponen, pasa a ser prescindible. Lo que ha pasado en Palma, además de alimentar la ciencia ficción, tiene los ingredientes para suceder en muchas otras plantillas, dado que el problema de fondo es el mismo: la ley orgánica 2/86. La discrecionalidad competencial que subyace —siempre tutelada— facilita una progresiva pérdida de identidad de las policías locales, alejándose más cada día del motivo de su existencia. No se trata de capacidad, la han demostrado sobradamente cuando ha sido necesario, la cuestión es si esa eficacia se orienta a la resolución de los problemas cotidianos de los ciudadanos. El nuevo paradigma urbano es la cercanía y la amabilidad (ciudades Cuidadoras, accesibles, 15 minutos…), y la PLP va en sentido contrario.

Los policías quieren hacer de policías. Qué obviedad podemos pensar, sin embargo, ese sustantivo admite tantos adjetivos como cuerpos y especialidades existen. Antes guardias urbanos, luego municipales y finalmente locales. Da la impresión que la denominación nos ha llevado a algún engaño que otro. Un policía denuncia una infracción de patinete, otro policía detiene un peligroso delincuente. Ambos son policías. ¿En qué espejo nos miramos? ¿En qué sentido se desplaza la motivación profesional? No voy a engañar a nadie, antiguo municipal, me posicionaría en el segundo supuesto, entonces… ¿Quién se encargaría del patinete? Voluntarios en horas extraordinarias (HE) no faltarían. Para el ejemplo vale el nombre de cualquier ciudad, aunque no estaría de más revisar la necesidad del gasto en HE de la nuestra. Huelga decir que las HE realizadas deben ser cobradas, distinto es que sean fruto de una gestión inapropiada: pensar genera más esfuerzo que firmar.

En Palma, la proximidad la damos por perdida, aunque de accesibilidad «útil» hablamos poco. Tenemos —sin obligación alguna— una oficina de denuncias judiciales que ofrece atención al público 24 horas 365 días al año. El coste en recursos humanos es enorme y además genera un número importante de recurrentes HE. El antiguo modelo de atención al público en las oficinas de distrito se ha desmantelado. En Platja de Palma se mantiene habilitado un local cuando hay personal. Objetos hallados permanece abierto unas horas en horario matinal de lunes a viernes. Denuncias por accidentes de tráfico (competencia exclusiva) —si no hay sorpresas— en horario matinal en Sant Ferran. Como ven todo son facilidades. Me da un poco de coraje poner estos ejemplos; son capaces de solucionarlos a base de nombrar aún más horas extras.

Se acercan elecciones y estas oportunidades de mejora tienen varias soluciones. A nivel general: la incuestionable y lejana revisión integral del modelo policial español; autonómicamente, revisar los programas formativos; y ya de una forma más plausible y cercana, cabría «reconstruir» la policía palmesana. Olvídense de reorientar, tan solo maquillaría y alargaría el fracaso. Exponer ideas concretas sobre el cómo hacerlo sería un poco largo, si bien es básico consensuar una visión de futuro con la mayoría de grupos políticos que, debería estar dirigida a atender las necesidades de la Ciudadanía, focalizando prioritariamente el fin (las personas), en lugar del instrumento (la Policía). El itinerario implantado a través del diseño de una hoja de ruta, bajo la premisa de la proximidad real, debería abordar el rango exclusivo de competencias semi abandonadas. Paralelamente, es necesario coraje político y liderazgo técnico en la gestión del cambio, para alcanzar la visión y mantenerla temporalmente estable. Por último, redundar en la idea: cualquier movimiento que no tenga a la ciudadanía como principal destinatario, fracasará. La Policía no es un autoservicio, es un servicio público.