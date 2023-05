Allá por el año 2015, en una época en la que bastaba aprobar una asignatura del grado de fantasma para que te regalaran un castillo en Sant Ferran, la estructura de la Policía Local de Palma sufrió una de las peores agresiones conocidas. Letal, letal no fue, ahora bien, sus rotos aún no han sido cosidos. Ese «ataque» disfrazado de organigrama, pretendía revertir el anterior enfoque policial centrado en combatir la inseguridad ciudadana, y asumir el control político del componente técnico del Cuerpo (políticos jugando a policías). El nuevo escenario apuntaba —teóricamente— hacia la proximidad. Ambos polos son legales, fruto del voluntarismo que desgraciadamente para los ciudadanos encaja en el arcaico modelo policial español. Esa minusvaloración se sustenta entre otras carencias, por la ausencia de atribución presupuestaria —bloqueada— para desarrollar las funciones propias que, en el caso de la policía local, básicamente son tráfico y ordenanzas (civismo). La triste realidad es que una parte sustancial de la financiación, se deriva discrecionalmente al desarrollo de funciones compartidas con el Estado sin contraprestación, y en perjuicio de las propias. Este enfoque pendular de las prioridades, suele tener consecuencias nefastas para la motivación de los agentes, y lo más grave: la calidad final del servicio. Por otro lado, es comprensible el mayor interés por atender emergencias o intervenir ante hechos delictivos, más que desarrollar tareas administrativas «menores». Sin embargo, alguien tiene que hacerlo, y hoy por hoy la desfasada ley orgánica (2/86) reguladora de la seguridad pública sostiene que, esas funciones entendidas residuales para la Policía en mayúscula son tarea de los municipales. La realidad es que suponen una gran incidencia para la ciudadanía, y —en Palma— están desatendidas.

Los organigramas, más que en funciones, están pensados para señalar a quién hay que potenciar y a quien hay que anular, sirven entre otras cosas para conocer sus itinerarios de puenteo. Amén de esa circunstancia habitual, el organigrama del año 2015 fue más allá. Sin que se haya aplicado, ni sustituido formalmente, ha servido para reforzar el modelo que pretendía corregir, alguien lo definió como «un insulto profesional». Se llegó a afirmar que ese proyecto no superaría el curso de oficial que, es la escala de mando más baja del Cuerpo. Los meses previos a su aprobación, la inquietud y desmotivación laboral fueron enormes. Un mero instrumento organizativo, se anunciaba como la panacea del cambio material. Centenares de agentes se iban a ver afectados laboralmente de las ocurrencias «profesionales». Entre otras, se desnaturalizaba la unidad contra la violencia de género, y se fusionaban las grandes unidades de seguridad ciudadana dando lugar a una «incoherente amalgama». Asimismo, aseguraba —oníricamente— priorizar las competencias exclusivas y no faltaba el cuento perenne de potenciar la proximidad, y dejar la seguridad como «residual». Aprobado por el equipo de gobierno, su aplicación fue inviable.

La deriva en la gestión ha tenido continuidad en la presente legislatura sobrellevando el escenario heredado, acompañado del lamento de falta de agentes para atender el incivismo «puro y duro» recogido en las ordenanzas. Al mismo tiempo, sin ver agentes en nuestras calles, aparecen en las noticias actuaciones exitosas en la lucha contra el delito; tráfico de drogas por citar un ejemplo. Labor esta última que inexcusablemente se tiene que realizar, la cuestión es quien y auditar a costa de que funciones municipales que tanta aversión aparentan, se desatenderán. Así, aparecerán escenarios propiciatorios de derroche en horas extraordinarias, sistema de trabajo que sustituye el esfuerzo neuronal organizativo por anotaciones contables, y además da pie a un sistema clientelar de funcionamiento.

Primar tareas «ingratas» condiciona el resultado a ingresos extras. Si esa práctica permeabiliza la estructura se llegará a convertir en un verdadero hándicap muy poco eficiente, y en Palma parece que la estructura ya se sostiene a base de impacto de euro y de titular, mientras el grifo monomando permanezca abierto.

¿Qué pueden faltar policías locales en Palma? Quizás. Sin embargo, una buena dirección técnica y política no lo argumentaría hasta analizar tres cuestiones: ¿Favorecen las actuales condiciones laborales la prestación del servicio? Entiendo que no; renegociadlas sin perjuicio para los trabajadores, pero tampoco para los ciudadanos. ¿Ocupamos todos los agentes en atender nuestras funciones exclusivas? Respondo que no; entonces dedicadlos primero a ello. Y la tercera, ¿destinamos agentes a tareas estatales o judiciales que podríamos obviar? Ahora respondo que sí, es más, hablamos de números de tres cifras; en ese caso redistribuidlos. Ajustados los números conoceríamos el saldo real. Luego, cabría o no, solicitar incremento de plantilla, o en caso de superávit —que todo puede ser— dedicar fuerza de trabajo a labores estatales.