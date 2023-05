Aveces una foto en un diario plasma la realidad sin necesidad de mayores explicaciones. Es un fogonazo, una señal que cambia nuestro modo de ver las cosas, que, por otro lado, ya estaban allí hace tiempo. Esa sensación me ha ocurrido con una reciente información de la periodista de Diario de Mallorca Elena García sobre el racismo en el mundo del deporte y en la sociedad en general.

La noticia se tituló con un contundente El racismo se combate en las aulas. El texto explicaba la intervención de cuatro deportistas de élite (los futbolistas Carlos Kameni, Tomaz Braga y Diego Mancuso y la atleta Aauri Bokesa) ante un grupo de alumnos del colegio Gabriel Vallseca, de Son Gotleu (Palma). Los famosos, como más adelante se verá, relataron sus vivencias en calidad de inmigrantes o de españoles «diferentes» por su origen étnico. Mas lo que llamó mi atención no fueron los oradores: fue el público. Los escolares, que pasaron una buena mañana con la charla y sus ídolos, son niños y adolescentes de razas y creencias distintas a las mayoritarias en la isla, pero son la nueva Mallorca.

Sus padres hace tiempo que pasan largas jornadas en el campo, las obras o las playas. Cosechan las verduras que nos comemos; arreglan las aceras por las que circulamos; limpian las playas y alquilan las hamacas a los turistas que nos dan de comer.

Otros, con más suerte y habilidades, han conseguido un hueco en las cocinas de los hoteles, aunque algunos jefes de sala «prefieren» que no trabajen de cara al público.

La logística es el alma del comercio actual y tiene unos peones imprescindibles que son los repartidores. Los que nos traen los paquetes, siempre con prisa, con la furgoneta mal aparcada y mal pagados, suelen proceder de Latinoamérica. El mismo origen tienen muchos de los operarios que nos manda el seguro del hogar cuando sufrimos un percance doméstico.

Mientras los progenitores luchan por salir adelante, la segunda generación queda en manos de los vocacionales profesores de primaria y secundaria que tratan de abrirles puertas. Los alumnos de este perfil suelen concentrarse en algunos colegios e institutos públicos de Palma, Manacor, Inca, Sa Pobla y Felanitx. Son centros muy complicado y duros. A las dificultades que conlleva cualquier proceso educativo se unen múltiples factores como el desarraigo, la desestructuración familiar, las penurias económicas o los lastres ideológicos del alumnado. Mas en muchas ocasiones se obran milagros y los claustros consiguen que algunos estudiantes pasen a bachillerato, lleguen a la universidad o hagan una formación profesional con futuro.

«Abandonar el hogar nunca es fácil, pero yo sabía que Europa me iba a ofrecer lo que África no podía. Buscaba un universo que me permitiera forjar mi sueño y, aunque dejaba a familia y amigos atrás, tenía que intentarlo», narró el guardameta camerunés Carlos Kameni a los colegiales. En esas seis líneas se resume el meollo de las migraciones: la búsqueda de un hábitat mejor, algo muy humano, aunque algunos les duela. Los cuatro deportistas relataron malas experiencias con el racismo, pero todos coincidieron en que la ayuda de los autóctonos les ha facilitado mucho las cosas.