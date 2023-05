Las elecciones autonómicas, ¿teloneras de las generales?

Estamos asistiendo a una auténtica Ceremonia de la Confusión entre los ciudadanos/as, fruto de meter en el mismo saco las Elecciones Autonómicas y Municipales (28 de Mayo) y las Generales (Noviembre/Diciembre). Se pretende convertir las próximas elecciones autonómicas en simples teloneras de las elecciones generales. A las declaraciones me remito de JM Bonilla, Presidente de Andalucía: «Ganar en Balears es clave para que Feijóo llegue a la Moncloa». Y de A. Nuñez Feijóo, presidente del PP nacional y se presupone candidato a la presidencia del futuro Gobierno de España, «considera a Balears territorio prioritario para lograr un vuelco electoral el 28M» (DM 1 de Mayo).

Las realidades políticas están cambiando. El bipartidismo ya no impera ni en la derecha ni en la izquierda. En el contexto de la UE las mayorías están formadas por grupos con proyectos, ideas, sensibilidades, sentidos de pertinencia y referentes culturales extraordinariamente variados. El actual modelo español no es una excepción. Con desencuentros, desconfianzas y precariedades, lo cierto es que la mayoría parlamentaria está formada por PSOE, UP (y sus diversas fracciones), Más País, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu, BNG y Teruel Existe, cubren un espectro tan amplio y complejo que casi nadie hubiese apostado por su continuidad. Y, sin embargo, entre el sí y la abstención no solo han garantizado la legislatura, sino que se han consolidado como mayoría; con su consiguiente gobierno de coalición PSOE/UP. Y ello permite decir que el fin del modelo bipartidista, en el que PSOE y PP reinaban a su antojo, se ha resuelto razonablemente sin que un Parlamento mucho más plural haya conducido a los desastres que algunos agoreros anunciaban.

El Gobierno de coalición PSOE/UP ofrece un balance social positivo en unas circunstancias objetivas muy difíciles, desde la pandemia a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Si se examina el documento Coalición Progresista firmado por ambos partidos, se observa un grado de cumplimiento bastante notable, especialmente en temas relacionados con mejoras socioeconómicas (salario mínimo, pensiones, educación, ERTE). Pese a la falta de sintonía, evidente en muchos casos, entre los dos sectores del Gobierno, en realidad se ha mantenido durante todo este tiempo una sorprendente estabilidad política. Las discrepancias, por muy fuertes que hayan sido en algún tema puntual, no explicarían ahora un enfrentamiento entre los dos grupos coaligados. De hecho, los dos han manifestado su voluntad de alcanzar un nuevo acuerdo de coalición si se presenta la oportunidad.

El Partido Socialista no acudirá en esta ocasión a las elecciones generales con propuestas totalmente autónomas, sino con el reconocimiento implícito de que necesitará un grupo a su izquierda con suficientes escaños como para que le permita alcanzar esa mayoría. Es una situación novedosa para la estructura clásica del partido, porque, hasta hace poco, el PSOE reclamaba un apoyo exclusivo para un Gobierno. El proyecto de país que presentan ahora los socialistas es un proyecto abierto a una negociación posterior que le permita obtener los apoyos de una izquierda amplia. El problema es que esa oportunidad puede quedar destruida si no se resuelven los problemas entre Unidas Podemos y Sumar. Según las encuestas, la imposibilidad de acudir a las urnas con listas comunes reduciría fuertemente su número de escaños totales, imposibilitaría la coalición.

En el caso de la derecha, el PP opta por la mayoría absoluta (posible, pero no inevitable). Si no la obtuviera, cabría la posibilidad de una mayoría PP/Vox, con posibles apoyos puntuales externos, y su consiguiente gobierno de coalición (PP/Vox). Pero si el voto popular fuera muy superior a Vox (pero con votos imprescindibles), cabría la posibilidad de pactar un gobierno PP, monocolor, ofreciendo a sus socios (casi inevitables) otras áreas de poder en Autonomías y/o Ayuntamientos. En cualquier caso, directa o indirectamente, tendría que contar con Vox.

Expuesto lo cual, las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales tienen relevancia propia, sus propios objetivos, sus propias mayorías, y sus propias formas de gobierno. La derecha domina y gobierna como lugares relevantes en Madrid, Andalucía y en coalición PP/Vox en Castilla y León. Y el PP gobierna en el Consell Insular de Eivissa.

En nuestra Comunidad el Pacto de Progreso, la gestión política y socioeconómica han sido positivos. Se gestionó adecuadamente la pandemia, se ha reactivado la actividad económica (no sólo la turística). Se ha reactivado el diálogo social; los ERTE; las importantes subidas salariales en los principales convenios que se pactan en las Islas (Hostelería 5% en 2023); mejora de estabilidad en el empleo (en 2015 ocho de cada diez nuevos contratos eran temporales, hoy ocho de cada diez son indefinidos o fijos discontinuos. Se han puesto en práctica subvenciones y ayudas para compensar la inflación…. Incluidos sus errores (el que no se mueve no yerra).

Sin duda los resultados pueden coadyuvar a las generales, pero no son simples teloneros. Las ya próximas elecciones autonómicas no están ganadas, ni perdidas. La alternativa es la renovación del Pacto de progreso o PP/Vox. Dependerá en gran parte de la participación.