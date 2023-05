Los debates electorales del 28M organizados por este periódico en colaboración con Fibwi TV han reunido hasta la fecha en el Club Diario de Mallorca a diecinueve candidatos de los siete partidos presentes en las principales instituciones, Parlament, Consell de Mallorca y ajuntament de Palma, con el aliciente de confrontar programas políticos como corresponde en un sistema democrático. Todos los aspirantes han tenido el mismo trato, con independencia de su actual representación y perspectiva. Despojados de los mensajes unidireccionales y del envoltorio de las redes, donde se libra parte de la batalla, se han entregado al cuerpo a cuerpo. Los debates han sido intensos y han suscitado gran interés, con lleno absoluto en la sala y gran seguimiento de audiencia. Estos índices constituyen el mejor termómetro para una campaña que lleva meses activada y que oficialmente comenzará el 14 de mayo. La izquierda se ha presentado ante la ciudadanía con el inequívoco mensaje de que quiere revalidar la experiencia de gobiernos de pacto PSOE, Unidas Podemos y Més. Saca pecho de los buenos resultados económicos, reivindica los ocho años de entendimiento y presume de la gestión realizada en tiempos difíciles, marcados por la pandemia, la guerra en Ucrania y el cambio climático. La derecha, por su parte, contempla un panorama desolador, de incumplimientos y colapsos derivados no de los excesos, sino de la falta de pericia para gestionar el éxito, por lo que augura un cambio de ciclo. A la hora de dibujar futuros gobiernos, los caminos se bifurcan. Aunque ninguna encuesta otorga mayorías absolutas, los populares se muestran convencidos de que gobernarán en solitario, como en Andalucía. Vox manifiesta sin disimulo su intención de pactar con el PP, al modo de Castilla y León. En medio, dos partidos que, en el caso de obtener representación, podrían inclinar la balanza. El Pi se reivindica como esencia de la mallorquinidad, azota a los extremos y, desde su posición de bisagra, espera los resultados para definirse. Pese a la adversidad de las encuestas, Ciudadanos no ha disminuido un ápice la intensidad de su combate político para superar el listón del 5% y dar perdurabilidad al espacio liberal, que podría entenderse con socialistas y populares, no tanto con sus virtuales socios.

Balears es una disputada plaza, que ya han visitado y seguirán recorriendo todos los líderes nacionales. El mapa resultante del 28M puede pesar como una losa o ser el combustible que impulse su camino a la Moncloa. Las urnas decidirán. Mientras tanto, Diario de Mallorca seguirá esforzándose por ofrecer la mejor información política y organizar nuevos debates electorales en Inca, Manacor y Calvià con un formato plural y dinámico, que sirve de excelente orientación al ciudadano informado en las coordenadas de esta cabecera para elegir a sus representantes.