Nosotras somos el negocio y cómo me habría gustado estar en Amar

Abro Instagram y aparece la actriz Naomi Watts y su proyecto para mujeres menopáusicas. Por cierto, no soporto la palabra ‘menopáusica’, aunque tampoco me gusta el término ‘climaterio’. El primero me parece poco amable y el segundo me evoca a sofocos constantes. Como decía, la intérprete promociona una línea de hidratantes, complementos y champús dirigidos a mujeres que están en una situación hormonal cambiante, y a veces complicada, y que se supone palían algunos de los efectos que esta situación hormonal cambiante, y a veces complicada, tienen sobre nuestra piel, cabello y estado general. Un par de entradas más tarde y en la misma red social, aparece una terapeuta que también promociona pastillitas naturales y aceites esenciales para féminas de más de 50 años y unas fotos después, le llega el turno a la entrenadora personal para mujeres maduras. Algoritmos aparte, hay que reconocer que, independientemente de la edad que tengamos y la situación en la que nos encontremos, somos carne de cañón para infinidad de firmas y productos comerciales.

Pienso en las adolescentes y en el ansia que el entorno les inculca por adquirir cosas innecesarias. Artículos online tirados de precio, collares, pulseras, pendientes, coleteros y abalorios multicolor. Es difícil resistirse a las prendas basura: a un top por menos de 5 euros o a unos pantalones que han cruzado medio mundo y que no superan los 10 euros. Somos imanes para los vendedores de cremas. Desde jóvenes nos encasquetan ungüentos que disimulan las espinillas y secan los granos y, ya más mayores, invertimos cientos de euros en potingues que supuestamente difuminan manchas y rellenan arrugas. Cuanto más colágeno y ácido hialurónico tengan, mejor. Nos venden perfumes como churros, geles anticelulíticos, cacaos para los labios con sabor a frutas tropicales y exfoliantes para el cuerpo. Las farmacéuticas y parafarmacias tienen un chollo con nosotras: probióticos específicos, vitaminas adaptadas a diferentes edades, perlas de onagra para los ovarios, jarabes de alcachofa para la retención de líquidos y no olvidemos los tampones de colores y compresas envueltas en bolsitas de diseño. Tintes, pigmentaciones, uñas de gel o cavitaciones. Somos las peritas en dulce del mundo del marketing y nos pasamos casi toda nuestra vida siendo objeto de deseo para las marcas. Gracias, Naomi, por abrirme los ojos a que, incluso menopáusicas, en el climaterio o en una situación hormonal cambiante y a veces complicada, somos público objetivo suculento. Mientras repasaba la cantidad de estupideces que he comprado en mi vida, escucho a Rafael Zafra, cocinero del restaurante barcelonés Amar, contar en la radio que ha dado de cenar al expresidente de Estados Unidos Barack Obama, al director de cine Steven Spielberg y al músico Bruce Springsteen y siento una emoción que, a día de hoy, no soy capaz de identificar. En una misma mesa, el político que defendía sus ideas dialogando, el director de cine que crea historias de final feliz y que nos devuelve la ilusión de la infancia y el cantante que evidencia lo que es ser buen músico. En una misma mesa, tres personas que me recordaron una estampa del ayer y que hoy es crispación, efectos especiales y reguetón. Fue una mezcla de añoranza, esperanza y admiración. Un punto de luz. Hablando de luz, acabo de recibir una promoción para un tratamiento antiarrugas con luz pulsada.