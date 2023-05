Chapeau. Ni Beth Harmon, la ajedrecista de la serie Gambito de dama (Netflix), inspirada en la primera estrella de ajedrez femenino, la magistral Vera Menchik, lo hubiera hecho mejor. Empezaré con ironía. Me descubro ante la estrategia y la habilidad del IB-Salut. Su sabiduría negociadora es digna de ocupar un capítulo entero en el Máster de Gestión sanitaria de Harvard. La capacidad prestidigitadora y de hacer magia, mostrada por sus directivos ha sido muy sobresaliente. Tengo que reconocer con humildad que el acuerdo del 2022, que yo califique en un momento de euforia y subidón dopaminérgico de ‘histórico’ por la cuantía a la que ascendía, ha sido inferior al montante que el Govern ha dejado de retribuirnos en concepto de carrera profesional , (CP) -en un nuevo hachazo y van dos del Pacto de Progreso-, al congelarla desde el 2018 y que ha impedido acceder al nivel 1 de CP y subir a los niveles 2, 3 y 4, a más del aproximadamente, 50% de la plantilla de profesionales del IB-Salut (unos 18.000). Este perjuicio económico, hecho con luz y taquígrafos, ha afectado a unos 1.150 médicos, con un impacto económico de unos 27 millones de euros. Añadan ustedes al resto de categorías profesionales y hagan cálculos. Más de 33 millones de euros y me quedo corto. Todos los sindicatos tenemos que hacer autocrítica. ¿Por qué hemos tolerado este nuevo hachazo? ¿Por qué hemos elegido la pasividad, el mutismo y la inacción? Bueno yo tengo algunas hipótesis, pero no dejan de ser juicios de valor, así que opto por no enunciarlas. Por eso lamento caer en la quejorrea porque creo que deberíamos haber sido mucho más beligerantes en esta cuestión, aunque tengo que reconocer, que nunca es tarde si la dicha es buena, que las Juntas de Personal de todo el IB-Salut, en las que están todos los sindicatos, se ha posicionado de forma unánime, sacándole tarjeta roja al Govern, a través de un comunicado que se hará público próximamente. Por mucho que la propaganda del Govern, de que los funcionarios, - sobre todo las 18.000 familias de los sanitarios-, hemos recuperado todos nuestros derechos, la realidad (siempre es un buen negocio consumirla), muestra que no ha sido así. No han actualizado la indemnización de residencia que afecta a más de 48.000 funcionarios en un contexto de déficit alarmante de médicos (trágico lo de Ibiza y Formentera), profesores, guardias civiles, policías nacionales y funcionarios de la Administración General del Estado.

Han congelado la Carrera Profesional durante 5 años, no nos han retribuido la productividad variable del 2021, 2022 y 2023 y han puesto en marcha un complemento de puesto de difícil cobertura parcial y excluyendo categorías sanitarias (Tcaes). Bueno al menos en descargo de Simebal, - cuyo liderazgo ha sido clave en la puesta en marcha de la carrera desde el 2007-, tengo que decir que nosotros, ya hace más de un año, que llevamos el incumplimiento al Juzgado y estamos esperando sentencia, que reconozca la retroactividad retributiva y los intereses devengados. Es pertinente ahora, hacer pedagogía de que lo que es la carrera profesional, para así facilitar opiniones periodísticas posteriores. La carrera profesional es un derecho que viene recogido en la LOPS desde el 2004. Es decir, es normativa básica del Estado. Por eso nosotros, la exigimos y la reclamamos con uñas y dientes. A los 3.800 médicos del IB-Salut nos sorprendieron algunas reacciones mediáticas, ante el acuerdo retributivo del 2022, que yo califique, de forma hiperbólica, como la lotería de Navidad. Los médicos no son cacos ni arrebata capas. Aceptamos la crítica y los sesgos ideológicos de los que las hacen, pero queremos que se nos respete. Bien ahora, están contentos, los que se rasgaron las vestiduras, al saber que lo que nos han quitado es más de lo que nos han dado. También les recuerdo que la importante deuda que tiene con nosotros el Estado: jibarización 40 % de la paga extra y trienios desde el 2.010 (1.800 millones de euros a nivel nacional) del ínclito Zapatero y el vergonzoso agravio que supone que los 4-5 años de guardias obligatorias que realizamos no computen como tiempo trabajado para la jubilación. Nos duele la imagen elitista que se nos impone al colectivo médico por algunos medios de comunicación mientras la realidad es que nuestros derechos se ven mermados año tras año al margen de quien gobierne. Los médicos nos debemos a nuestros pacientes como los gobernantes se deben a sus ciudadanos. Menos mal que nuestro grado de responsabilidad supera con creces al de los gobernantes porque si no, estaría la población mermada como lo están nuestros derechos. La tristeza en el colectivo médico viene cuando somos conscientes de que sólo se nos aplaude cuando la vida de todos está en peligro porque, en el día a día, se nos engaña, se nos echa a los pies de los caballos y se nos enfrenta a los pacientes como si nosotros no fuésemos víctimas de una pésima gestión de los recursos que quienes gobiernan tienen en sus manos. Lo dicho segundo hachazo de la CP. Ah y recuerden en derrota transitoria pero nunca en doma.