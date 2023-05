Analizamos en el anterior artículo la situación de variación de empleo en España, dentro del contexto de la zona Euro, y veíamos posiciones que en general muestran crecimiento en empleo, pero muy dispares en cuanto a en qué sector se crece. Hay países que reducen el número de funcionarios y otros, como el nuestro, que los incrementa.

En esta ocasión ponemos el foco en lo más cercano, quiero incidir en lo que pasa en nuestra Comunidad Autónoma. Que quede claro que los datos de Eurostat y los del INE, no son coincidentes, por emplear bases metodológicas distintas, por lo que no son homologables, especialmente en la consideración de sector público.

Los trabajadores de las autonomías en España suman ya en el último trimestre de 2022, 2.092.000 del total de 3.526.000 de todas las administraciones, el 59,3% del conjunto de empleados de todo el sector público.

Desde el 2019, en las autonomías se ha crecido un 13% en empleo público, mientras que la Administración local y la central están sobre el 9,2% de incremento.

En nuestra Comunidad Autónoma contamos con 87.500 empleados públicos, lo que significa que somos la duodécima comunidad en empleo público y ocupamos el puesto decimotercero en población, por lo que nuestro planteamiento parece similar a la media, si obtenemos el ratio empleado público/número de habitantes.

El análisis de los datos, es muy elocuente y como dice una relevante política «Dato, mata relato», y con sorpresa se comprueba que el relato de nuestra Comunidad es que todo va muy bien en empleo pero los datos corrigen el relato.

En esta legislatura el empleo se estanca, ya que incrementar en 700 personas el empleo representa un 0,1%, lo cual no es significativo, teniendo una tasa de paro alta.

El empleo en el sector público crece un 16,8%, en el 2019 representaba el 13,1% del total de trabajadores y en el cuarto trimestre del 2022 representa el 15,3%, por tanto, nuestros impuestos pagan 12.600 empleados públicos más en Baleares en esta legislatura.

La ocupación en el sector privado cae en los tres años de legislatura en 11.900 trabajadores, un 2,6% menos, dato muy preocupante y más cuando según el Govern hemos recuperado el PIB del 2019, lo que significa que el modelo económico del Govern no crea empleo productivo ni estimula la iniciativa de creación de riqueza y bienestar social.

El análisis por sexos también lo incluimos por ser el de la mujer un tema que normalmente destacan esta legislatura, pues resulta que este segmento de población pierde puestos de trabajo, concretamente 1.300, eso a pesar de que en el sector público crece en 9.300 empleadas más y supera ampliamente al de hombres representando el 58% del total de empleados en el sector público en Baleares. Al contrario, en el sector privado pierden 10.600 empleos. Es claro que las políticas aplicadas no ayudan a la mujer a integrarse más en el mudo laboral en Baleares, es urgente cambiarlas, para que no continúe el deterioro del empleo de la mujer en el mundo laboral privado.

Los hombres aumentan el número de trabajadores en 2.000 a lo largo de estos tres años, cifra que también se debe al crecimiento del sector público en 3.300 trabajadores más y pierden 1.300 en el privado.

Profundizando, con estos datos se entiende mucho mejor por qué no hemos alcanzado el PIB per cápita de 2019, y que según datos provisionales está en 700 euros menos. La fotografía es la de una sociedad dividida en tres partes: una que ha ido en el terreno económico a peor y necesita de subsidios y ayudas privadas para hacer frente a las necesidades básicas; la segunda, formada por una clase media que por causa de la inflación pierde poder adquisitivo; y una clase alta a la que aparentemente las políticas no le han afectado.

Pero lo que más llama la atención es que las medidas destinadas a la igualdad femenina, no consigan mejorar el empleo en las mujeres (-0,3%), alcanzando solo el 45,3% del total de empleos, cuando representan algo más del 52% del total de población activa.

Si los datos de Illes Balears los comparamos con una comunidad similar en población como la de Murcia, tenemos que esta crece en el periodo del 4º trimestre 2019-2022 un 4% en empleo total; en el sector privado un 4,3% y en el público un 2,6%; un 5,1% en empleo femenino especialmente en el sector privado con un 6,4%, y moderado en el público. Resultados mejores en global, los del sector privado doblan los del público y mejores crecimientos para las mujeres.