Una terra malferida

LaTerraferida, una entitat d’alt valor col·lectiu que ha posat els mallorquins i els seus poders polítics davant l’evidència del procés autodestructiu que patim, diu que se’n va, que està cansada i que ens deixa. Especialitzada a denunciar, amb el suport de l’anàlisi objectiva de la realitat emparada amb dades documentades, l’acció —o la inacció— quotidiana acceleradora de la destrucció del nostre entorn, Terraferida ha decidit fer una aturada en el camí. Tanmateix, ara per ara ignorem si aquesta aturada, que s’anuncia, sembla, com a momentània —no se sap bé—, equivaldrà, més aviat, a l’aplicació d’una eutanàsia que no es vol esmentar pel seu nom. Però, sigui com vulgui, desapareix de l’escena un dels actors més compromesos amb la denúncia de la sobreexplotació del nostre medi natural i, ensems, amb la proposició de mesures adreçades a revertir la lamentable situació actual. Si això és així, que ho és, convé saber que tots plegats hi perdem. I molt.

En efecte, després de vuit anys de feina de franc per alertar-nos de la barbàrie que tot ho engoleix, Terraferida explica —ho explica el seu portaveu, el felanitxer Jaume Adrover, amb un discurs d’una magnífica nitidesa— els motius de l’abandonament del combat. Vet aquí que Terraferida és, diu, un ens petit, mantinguda amb l’esforç personal dels seus components, que no ha volgut mai rebre un cèntim ni de particulars ni de les Administracions públiques per, precisament, servar la seva independència, i que el seu desencís el provoca la manca d’incidència material del seu missatge. És a dir, per més que repiquin allà mateix, per més que mostrin la crua i colpidora realitat d’una Mallorca en marxa accelerada per esdevenir, tota sencera, una gran massa urbana informe i despersonalitzada, els resultats han estat obertament decebedors. Les interlocucions amb el poder, rebla, han existit; les bones paraules també, però de les bones paraules mai no s’ha passat a les realitzacions, com ho demostra la cruesa del progrés accelerat rumb a una degradació sense retorn. Si fa no fa, fins a baix de tot del penya-segat.

Així, doncs, ens trobem en aquest punt. En el punt de la manca de voluntat del poder per acceptar la necessitat inqüestionable de canviar l’estat de coses vigent. Quan tots els mals de Mallorca deriven d’un turisme sobredimensionat, quan el camp i, també, el sòl urbà es colonitzen amb una dolorosa i ràpida eficàcia, si no s’implementen solucions és, senzillament, perquè no es volen implementar. Cal remarcar un cop més que tenim les competències precises —la de turisme i d’ordenació del territori— per fer canvis estructurals que afectin positivament l’entorn natural, la relació que hi mantenim i, al cap i a la fi, el nostre benestar. Canvis que, en definitiva, millorarien exponencialment, a poc a poc però de forma palpable, la nostra qualitat de vida i les expectatives de futur, individuals i col·lectives. Però la inacció és la regla. És allò de recollir la queixa, acceptar-la com a certa i dir adeu a la incòmoda visita sense expressar-li cap compromís ni un. I deixar que passi el mal temps de la protesta.

La cruesa de la situació és de tal magnitud que els estudis científics sobre els mals que ens afecten estan fets, i les solucions, ben dissenyades. Però aquests estudis i aquestes solucions dormen el somni dels justos. Alguns tenen nom i estan lliurats al Consell de Mallorca, com és el cas de l’Estratègia Mallorca 2030. Què se n’ha fet, d’aquest document? Ningú no respon. A hores d’ara semblaria del tot prescindible repetir les xifres del col·lapse. Bastin unes mostres. Com és el cas de la població resident potencial d’1,8 milions que s’anuncia per d’aquí uns quants anys, quan ara són 1,2 milions i l’any 1960 érem 445.000. O els 16,4 milions de turistes de l’any 2022 confrontats amb els 0,4 de l’any 1960. O l’ocupació forassenyada del territori rústic amb més i més construccions que estan quantificades en 7.000 (!) en el període comprès entre el 2015 i el 2021. O que en els darrers 25 anys s’hagin atorgat 10.000 llicències per construir en sòl rústic habitatges amb piscina. O el fet que els planejaments urbanístics prevegin encara l’extensió dels nuclis poblacionals.

Tot plegat ve a ser com si el creixement es pogués sostenir de forma il·limitada. Però tothom és capaç d’entendre que aquest és un plantejament suïcida. Tanmateix, és el plantejament vigent sense res que anunciï, ni de lluny, la intenció ferma de produir canvis estructurals en el sistema productiu. Els responsables polítics, que podrien posar-hi remei —recordem-ho: el turisme, l’ordenació del territori i l’urbanisme són a les nostres mans— es tapen els ulls; en el millor dels casos diuen, amb la boca prou petita, que alguna cosa s’hauria de fer, però les inèrcies d’una economia desbocada guanyen tristament la batalla. Certament, és molt més difícil i dur i, eventualment, comporta conseqüències electorals negatives, aplicar mesures correctores que deixar-se dur pel corrent i continuar com sempre, com fins ara.

Creixement il·limitat com a futur? Semblaria que sí. N’hi ha prou de sentir les veus públiques dels beneficiats per la disbauxa —polítics i no polítics— com celebren, excitats, les xifres de la passada Setmana Santa i d’arribar a l’èxtasi en preveure un estiu 2023 de rècord. De rècord de tot: d’avions, de creuers, de turistes, de cotxes de lloguer, d’ocupació hotelera. Mentrestant, per cert, la construcció i el sector immobiliari callen. Callen, però fan camí. També pensen que sempre hi haurà un pam de terra pendent de cobrir de ciment. Les dinàmiques, les inèrcies, la inacció..., dir què es fa, o què estaria bé que es fes, però no fer res, vet aquí la clau de volta de tot plegat. [Que des de Madrid, amb visites de ministres incloses perquè el missatge arribi amb claredat, ens han repetit mantes vegades que així estem bé, que ens deixem estar de vel·leïtats, que som el motor de l’economia i etcètera, que si les magnífiques dades de contractació laboral... I que d’això de reduir places hoteleres i aturar el creixement, ni tocar-ho, que on volem anar a parar i coses per l’estil. Reconversió industrial? Fer que les xifres minvin? Quan tot rebenti, ja en parlarem. Ens veniu a veure i ja en parlarem. O no.]

PS: Terraferida se’n va a descansar perquè diu que es veu incapaç, sense mitjans materials i personals, d’afrontar la feina ingent que li restaria per fer. Pot ser que sigui el moment oportú de demanar-nos per on s’ha escolat l’amor per Mallorca que manifesten professar-li les grans famílies que han construït les seves immenses fortunes gràcies a l’illa i amb l’explotació dels seus recursos naturals. L’altruisme i el mecenatge que no reclamen res a canvi, ni tan sols cap control, que actuen per mera generositat i per tornar a la societat una part d’allò rebut, estan inventats fa estona, però sembla que, als Fluxà, Escarrer, Barceló o Riu, posem per cas, això no els afecti gens. Aquesta música, pensen, no va amb ells.