Las noches en el desierto son algo realmente especial. El silencio que habita esos parajes es absoluto, se instala serenamente en el espíritu y proporciona una sensación de paz y sosiego difícil de explicar. La única iluminación que hay en nuestro pequeño e improvisado campamento proviene del fuego que los hombres de Brahim han encendido para calentarse un poco las manos después de romper con el ayuno impuesto por el Ramadán; nosotros permanecemos sentados sobre la estera algo alejados de ellos, apurando los últimos bocados de la cena a la luz de unas cuantas velas o tomando una infusión de hierbaluisa servida a la usanza bereber, con tetera de latón y los genuinos vasitos de cristal, a fin de saborearla despacio y a pequeños sorbos.

Mientras bebemos la tisana, Brahim nos explica en vivo y en directo algunos aspectos relacionados con las constelaciones que brillan en el cielo tal vez como en ningún otro lugar del planeta: Orión, la Osa Mayor, la Vía Láctea... No es extraño, durante esas noches, ver cruzar de repente alguna estrella fugaz, incluso algún que otro cometa que deambula por el espacio lentamente, como si quisiera recordarnos el valor de su peregrinaje a lo largo del firmamento. Toda esa inmensidad se nos antoja como lo más parecido a un lienzo que alguien hubiera extendido solamente para nosotros, a fin de que podamos contemplar toda la belleza que se despliega ante nuestros ojos y que difícilmente vamos a poder borrar de las retinas.

La noche invita a cantar, a celebrar todo ese cúmulo de sensaciones, y nos ponemos manos a la obra. Pasamos con facilidad de un repertorio a otro, desde las canciones más convencionales hasta aquellas otras que brotan más bien del corazón y que nos retrotraen a nuestra aún no muy lejana juventud. A medida que avanza la velada nos ponemos un poco ‘burros’ y empezamos a tararear algunas de las tradicionales gloses o cançons de Sant Antoni; en ese momento, los hombres de Brahim se acercan hasta nosotros y se produce otro de los momentos mágicos del viaje. Parece como si esa tonada les resultara algo familiar y se unen a la fiesta con sus panderos y tambores improvisados. Sorprendidos y algo atónitos, escuchamos como sus voces y sus letras, ininteligibles para nosotros, se van superponiendo a nuestras gloses sin romper ni el ritmo ni la cadencia de la tonada, adaptándose a ella como si de un vestido común y ancestral se tratase. El mestizaje musical resultante es casi perfecto, creo que si lo hubiéramos ensayado no hubiera salido mejor.

Es hora de ir a dormir. El sol sale muy pronto por la mañana, a eso de las seis, y hay que levantarse y desayunar pronto para evitar las horas más altas de insolación. Es nuestro último día en el desierto y algunos de nosotros decidimos madrugar para ver la salida del sol; una vez sacudida la pereza, nos apostamos sobre una pequeña duna que nos permite alcanzar la suficiente altura para ver como el astro rey emerge limpiamente en la línea del horizonte. Es otro espectáculo grandioso, lleno de calma y serenidad, y damos por bueno el madrugón y las horas robadas al sueño. Nos despedimos de esos hombres que nos han acompañado durante cuatro jornadas no sin algo de pena; únicamente Brahim se quedará con nosotros para completar ese último trecho que nos resta hasta el palmeral más próximo, donde nos espera un modesto pero confortable hotel. Una pequeña piscina nos da la bienvenida y nos zambullimos en ella con avidez, como si el agua fuera poco menos que maná recién caído del cielo. Antes, en lo que era la antigua medina en cuyas cercanías se halla el hotel, hemos visto como una mujer transportaba un pesado fardo de hierba a sus espaldas, una imagen casi medieval que nos ha devuelto a esa otra realidad no tan agradable del país.

Antes de abandonar el desierto, de vuelta a Mallorca, vuelvo a echar mano de El Principito: «Éste es, para mí, el más bello y más triste paisaje del mundo. Si llegáis a pasar por allí, os lo suplico: no os apresuréis; esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces y escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto...» De golpe se me acumulan vivencias, recuerdos, pérdidas y lloro como hacía tiempo no lo hacía, casi con incontinencia, como si todas las dunas del desierto me recordasen a ese niño que fui y que durante unos días ha vuelto, quién sabe si para quedarse definitivamente.

No quiero terminar ese pequeño relato sin agradecer a Maria Bel, Immaculada, Gema, Bernat, Joan y Maria su cálida proximidad durante esos días en los que tantas cosas bonitas hemos compartido. Estoy seguro que todas ellas y ellos han encontrado también a su Principito particular, como también espero que todos ustedes lo encuentren en ese vasto pero a pesar de todo fascinante desierto al que llamamos vida.