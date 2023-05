Fa poques setmanes el Govern i Consell de Mallorca (de manera més concreta el PSOE) anunciaven que comprarien els hotels que sol·licitassin voler-se vendre per convertir-los en habitatges de protecció oficial.

El canvi d’ús dels allotjaments turístics ha estat sempre un tema de debat des de fa 20 anys. No hem vist mai però cap plantejament de l’Administració si el canvi d’ús és bo o dolent per a l’estructura del turisme de cada zona turística en concret. Sembla com si l’Administració política, en qüestions de turisme, només està preparada per resoldre equacions d’una sola incògnita sense tenir la capacitat de solucionar les situacions complexes i de múltiples variables.

Els dos components bàsics de l’ecosistema d’un espai turístic són la part formal o morfològica, que ha de ser diferent a la d’una ciutat de negocis, amb predomini d’espais lliures i lúdics. L’altra part és la funcional o metabòlica, que també ha de ser diferent a qualsevol barri urbà de ciutat, ja que les necessitats no són les mateixes de qui només s’hi allotja temporalment i rotativa a qui hi resideix de manera permanent.

Quan hi ha una mescla desordenada d’usos propis urbans dins un espai de destinació turística, sobretot quan s’és prop d’una ciutat, la funció urbana pot arribar a dominar la turística. Hi ha fets consumats que així ho demostren, com és el cas de Cala Major, Sant Agustí, Marivent, Es Molinar, part de S’Arenal, Can Pastilla ..., que ja no tenen característiques turístiques sinó d’un barri més de ciutat.

La població d’un espai de destinació turística, tant la real com la potencial, es compon de la suma total de les places corresponents a allotjaments turístics i habitatges residencials d’usos d’estiueig i permanent. Hi ha legislació variada respecta a la classificació si són o no places turístiques de fet. La successió de les LGT només contemplen com a turístiques les d’allotjament hoteler. El POOT i el PTM contempla la suma de totes les places (turístiques i residencials) i les considera com a població total a cada zona turística i limita la densitat i sòtil poblacional conjunt de les diferents tipologies i també determinen paràmetres respecte a les zones més residencials confrontades en les denominades turístiques. Cal recordar que el POOT regulava els espais turístics a Mallorca, legislativament i administrativa, per zones (actualment s’ha perdut políticament el concepte de zona turística i el turisme es gestiona només quantitativament a l’engròs), amb delimitació superficial urbana i no urbana ben definides i no ampliables, amb una franja de protecció mínima de 500 metres on no s’hi permeten usos aliens al turisme. També regulava ja el canvi d’ús amb condicions molts estrictes i excepcionals, una de les més importants era que només es podrà permetre a aquelles zones que no hi predominin les construccions d’allotjament turístic.

Per tant, la població potencial limitada i equilibrada entre les places d’allotjament i residencial determina el llindar de la capacitat d’acollida o càrrega d’un espai turístic. En realitat les hauríem de considerar totes turístiques ja que tant unes com les altres ocupen i fan ús de tots els productes dins l’espai turístic i igualment el poden saturar o degradar, congestionar, ocupar més densitat de platja, independent de la seva tipologia, tenint en compta la singularitat i especificitat diferenciada respecte a un espai urbà no turístic. D’una altra banda sabem que tota plaça residencial és susceptible d’ús real turístic en lloguer per dies, setmanes i mesos (legal o il·legal) de manera no reglada turísticament.

La minva de places d’hotels no són la solució a la saturació i desgavell de l’actual turisme insostenible que ara patim i ens ofega. El problema és l’arribada massiva de turistes i augment de població sense control i els impactes ocasionats en la creació de més dependència i increment de necessitats, innecessàries per a la nostra qualitat de vida. La majoria d’experts i estudiosos de la planificació, gestió, tipologies i modalitats d’espais turístics arriben a la conclusió de la conveniència del predomini dels hotels, amb més generació d’ocupació d’empresa i de més qualitat potencial. Això no significa però imposar un estàndard ja que, per exemple a un espai com son Serra de Marina i similars no s’hi haurien de deixar fer hotels perquè la seva tipologia és eminentment d’estiueig residencial.

De vegades s’ha argumentat que el canvi d’ús és positiu per eliminar hotels obsolets, però no hi ha també edificis residencials que mostren una imatge deplorable i degradada? D’una altra banda, administrativament i legal no hi toca haver cap hotel obsolet, en compliment obligat de l’article 12 de la Llei 3/1990, de modernització dels allotjaments turístics i que en cas contrari segons l’article 13 podrà provocar la clausura; també estaven obligats a un «pla de modernització permanent» (article 56 de la LGT d’aleshores). És que lleis sobre turisme en tenim massa, ja no se sap si, en part o completa, estan en vigor. Tan mateix no es compleixen o se segueix amb el «feta la llei feta la trampa» per aludir-les. El cas de la compra dels hotels obsolets ve a ser com premiar els que no compleixen la llei.