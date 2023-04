No hay que ser un experto meteorólogo para predecir un verano sanitario tórrido, mejor dicho, la tormenta sanitaria perfecta conjugando dos variables: 3 millones más de turistas y déficit de médicos, muchos de ellos con un burnout galopante. Más estrés acumulativo con más urgencias saturadas. Víctimas: pacientes y médicos. Veranos crónicos y clónicos en cuanto al desbordamiento de los recursos sanitarios, ya de por sí mermados. No es tolerable una administración que como el Dios Cronos devora a sus hijos, ni tampoco la justificación quejorreica, el nihilismo y la inacción ante otro verano más que bordeará el caos sanitario.

Si no tengo recursos, no puedo dar el servicio de la misma forma que si tengo suficientes o me sobran. Esta es una frase que lo resume todo. Si quiero tener abiertos todos los Centros de Salud mañana y tarde, más dar servicio a todas las unidades básicas en época de vacaciones, cuando el personal disminuye a dos tercios, es evidente que no puedo dar el mismo servicio que con el 100% de la plantilla, teniendo en cuenta que la población se triplica con la llegada masiva de turistas. Las matemáticas no engañan y no son como el chicle que se estira. Dos más dos son cuatro y si quiero seis debo tener otras dos unidades, porque con los médicos no podemos hacer mitosis como con las células y dividirlos para que cada mitad pueda estar en un lugar diferente.

Si dejamos los centros de salud con menos personal no podrán atender a la demanda que llega y eso llevará a pérdida de calidad en la atención y a sobrecarga laboral en el personal sanitario, sobre todo en el médico. Y como los vasos comunicantes, lo que sobra en un sitio y tiene necesidad acaba en otro, volvemos a sobrecargar las urgencias hospitalarias que en este primer trimestre ya han aumentado un 10% según anuncian los periódicos de las islas y seguirán aumentando hasta hacerse insoportable la presión del verano, volveremos a la primera página de los rotativos porque los hospitales están llenos y los pacientes son atendidos en los pasillos sin ningún tipo de intimidad.

Ya están avisados, todos los años lo mismo, y siguen sin planificar. Los profesionales, hartos de sufrir estos problemas les solicitan planificación, o contratan más o disminuyen horarios y prestaciones. No tiene otra solución, pero se empeñan en mantener abiertas todas las puertas y cuando un paciente las traspasa se encuentra que al otro lado no hay nadie, no se le ofrecen los recursos que le prometen. Como bien lo expresa un miembro de SIMEBAL, quieren abrir un Corte Inglés con un solo dependiente.

Solicitamos que en verano concentren los recursos y cierren determinados centros para poder tener los recursos humanos necesarios agrupados en los lugares necesarios, porque ya tenemos la experiencia de que muchos puntos de atención van a tener descubiertos este verano. Planifiquen, concentren recursos y proporcionen a la población lo que pueden darle. Un único médico no puede dar respuesta a lo que está planificado que atiendan tres, al igual que un piloto no puede pilotar tres aviones a la vez. Un médico sobrecargado de trabajo es una bomba de relojería, que estalla y cuando lo hace el error puede costarle la vida a un paciente. Nadie da lo que no tiene. No se puede ser médico al 50%. Nada desgasta más que no ver al paciente con tiempo y a tiempo nada es más demoledor que la quiebra de la relación médico-paciente.

Donde caben dos caben tres, pero donde se atiende 25 no se pueden atender 50. Planificar bien o morir, esa es la cuestión.