Sant Jordi 2023: medicamentos en las farmacias…

La pluma tiene su poder pero hoy no incita demasiado al respeto. Mucha épica sin fantasía. Sí, puede que se esté iniciando el retorno a la normalidad. De acuerdo, pero el sector (ya de mucho antes de la pandemia) vive sus convulsiones. Se sigue luchando contra el fantasma de los que vulneran, un día tras otro, la ley del precio fijo aprovechándose de un vacío legal que les permite saldar, incluso, las novedades y encima anunciarlo en los medios. Sin complejos y haciendo realidad el sueño de Aznar, acabar con el precio fijo. No diremos la marca en expansión. Una auténtica vergüenza más en este país, vestir de legalidad la picaresca que ayuda a acortar más la vida de un frágil sector editorial y de rebote desvalorizar el libro.

El fantasma de los vendedores de humo sigue desbocado, cada día más. Contra todo esto siguen luchando editores independientes y libreros profesionales, autoras y autores genuinos que viven en la literatura y para la misma. Mañana es su día.

Por otro lado, no todo el mundo opina igual de las buenas intenciones de algunas y algunos que hicieron nacer, también, el fantasma del desarreglo crónico de los latidos del frágil corazón del pequeño comercio. Vales y bonos, a ratos, el auténtico opio para el pueblo. Anécdota: bajar de Son Vida en mercedes a cargar con sus vales de compra… unos kilitos de carne. La repartidora sigue rodando en el mismo país donde los jóvenes han de marchar por no poder afrontar ni un alquiler. Muchos de los que viven del cuento salen beneficiados de esas «políticas progresistas» luego votarán a los ultras. Todo un clásico. Dopaje económico.

También reaparece el fantasma de la competencia desleal con dinero público. Ustedes ya pueden entender el tipo de campañas y entidades a las que puedo estar haciendo referencia. Stop. Mañana necesitamos que sea un día tranquilo, en esas estamos.

Periodistas bien despiertos preguntan, a micro abierto, cómo afecta la inflación al «consumo de libros». Pues en los dos sentidos. El obvio y coyuntural al momento grave que vive Europa de guerra y violencia contra las personas y tras la pandemia y la añadida violencia económica introvertida pero, también, real. Imaginen que con la unión de la moneda única todo subió menos el libro. Desaparecieron, o casi, los libros de regalo y las multinacionales siguen compitiendo a la baja por no pasar los veinte euros. Realmente todo aumentó su precio menos los libros que no los costes de hacerlos llegar finalmente al lector.

Por último, el fantasma de mañana que cada año se nos aparece puntual. Sant Jordi es el día de las librerías y se sigue reivindicando la exclusividad de las librerías para un día como el 23 de abril. Aquellas entidades, formaciones políticas u otras asociaciones tienen 364 días para hacerlo y lo van a complicar todo un poquito más. Claro, Todo el mundo quiere ser librero, pero por un día. No olviden, por favor, que «los medicamentos en las farmacias y los libros en las librerías» y que a pesar de tanto humo, el arte en toda su dimensión y en todos sus registros no muere gracias al duro trabajo. En el caso particular del mundo del libro, de las autoras y los autores, sus editoras, sobre todo las independientes que siguen dando un sentido a las librerías y finalmente a toda la cadena que va de las personas que reparten y hacen llegar las cajas, hasta el personal de las librerías que son las encargadas de hacer llegar a las lectoras y lectores lo que andaban buscando o ayudar a encontrar lo que ni imaginaban que andaban buscando y que puede les cambie un buen rato la vida.

Sí, contra todos estos fantasmas mañana la familia librera sale de la mano de su patrón y vencerá, una vez más, por necesidad y por no aflojar ni despistarse un solo instante. Busquen su librería de referencia. No lo duden un minuto. «Blood, toil, tears and sweat». Salut i pau.