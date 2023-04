En el transcurs de la santa setmana, a més de l’eterna discussió sobre la llisor o la dolçor de les panades, sempre hi està present el misteri de la vida i la mort. No és casual que la Pasqua se centri en la mort i resurrecció de Jesucrist. Amb el fi d’eliminar tota dubte sobre la seva sempiternitat, Déu envià la seva versió humana a la terra que complí l’encàrrec amb resultats esplèndids. En un nivell humà més ínfim, l’exagerada repercussió pública de les gestions fetes per una senyora amb el fi de convertir-se en l’àvia d’un bebè engendrat per una dona amb semen del seu fill mort feia temps no és casual. En la notícia s’ha infiltrat l’inevitable interès que desperta a la gent tot allò que té a veure, ni que sigui de manera indirecta, amb el suggestiu fenomen de la immortalitat.

El progrés científic en forma de fàrmacs anticonceptius ha permès alliberar la sexualitat de la reproducció humana. Una passa més en la ciència, l’exitosa clonació de l’ovella Dolly, obrí un camí a la humanitat tan apetible com esfereïdor, com és el de la immortalitat. El pensador Jean Baudrillard celebrà l’èxit de la clonació escrivint l’assaig L’illusion vital i catalogant la troballa com una impensada i silenciosa venjança de la ciència i la tecnologia contra el sexe reproductiu i la mort. La resposta oficial del poder arribà ben aviat amb la prohibició mundial de la clonació humana, només permesa en alguns països si es realitza amb fins purament científics. Espanya, a més de prohibir la clonació humana, l’inclou com a delicte en l’article 160.3 del Codi Penal. En dret, sols poden ser objecte de protecció penal les conductes que atempten contra bens jurídics mereixedors d’una especial protecció estatal, com és la vida. Llavors, com pot ser que la clonació, creadora de vida, figuri en el mateix article que sanciona els que utilitzen la genètica per produir armes biològiques capaces d’exterminar l’espècie humana? El resultat pràctic de tot plegat ha estat la irrupció d’una munió d’empreses que han posat en el mercat la clonació de les mascotes. Basta entrar a internet per topar-se amb atractives ofertes legals de clonació de mascotes, sobretot de cans, pel mòdic preu de 50.000 dòlars. En la vida i en la mort, el capitalisme sempre al seu servei.