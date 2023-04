Hace 100 semanas escribí la primera de las tribunas con el provocador título «la pertinaz sequía». Parece casi como un presagio de lo que nos espera y quizás hoy, volvería a empezar esta serie de artículos hablando de la sequía. Sin embargo, el contenido sería otro. Hoy la Conselleria tiene un sistema de teledetección en funcionamiento y está más armada para seguir la evolución de los indicadores. El Fondo de Emergencia del Govern ha integrado mejor los efectos de las adversidades derivadas del cambio climático sobre el sector agrario, tenemos más investigación aplicada y con los datos disponibles, la situación en Islas Baleares hoy no es igual de crítica que en otras cuencas, aunque obviamente, hay que estar muy alerta para ver lo que sucede en las próximas semanas.

Hace ya dos años le hice el planteamiento a Diario de Mallorca de una tribuna semanal dedicada a temas del sector agroalimentario. Con Pilar Garcés, a la que agradezco su trato y comprensión, hablamos sobre el sentido de estos artículos y de los objetivos que perseguíamos. Salir de una dinámica comunicativa que en general traslada de manera muy burda la visión de un sector agrario que se debate entre la agonía, la petición constante de ayudas y las fiestas tradicionales. Elevar unos cuantos peldaños el debate sectorial. Conectar los problemas concretos de la payesía con los procesos globales. Explicar más en profundidad la realidad compleja del sector y de las políticas que lo regulan. Rescatar los muchos proyectos e iniciativas que se están desarrollando y volcar los avances y datos positivos, que en demasiadas ocasiones acaban sepultados por la inercia comunicativa que antes mencioné. La experiencia ha sido gratificante y positiva y agradezco al Diario de Mallorca la oportunidad que me ha brindado. Me consta la buena acogida del lector porque a menudo me llegan los comentarios positivos de los artículos y compruebo cómo hemos conseguido los objetivos que perseguíamos. Seguir el recorrido de las 100 tribunas permite hacer un seguimiento de lo que ha sido buena parte de la legislatura de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que presto mi servicio, y por ende, el compromiso de todo el Govern de las Illes Balears con el sector agrario en estos años.

Ahora toca hacer un corte. Aunque nadie me lo haya mencionado, seguro que debe existir algo así como la «fatiga del lector» y por lo tanto hay que dejar respirar. Por otra parte, creo que es bueno y saludable que a cuatro semanas de empezar la campaña electoral todos podamos ejercer nuestro papel sin condicionantes y sin condicionados, empezando por los propios medios de comunicación.

Quiero terminar esta tribuna número 100, mirando al futuro del sector agrario y agroalimentario de las Illes Balears. Durante esta legislatura humildemente creo que hemos puesto muchos de los mimbres necesarios para que el sector agroalimentario de las Illes baleares de un salto de escala. Para empezar un salto de escala en su propia autoestima. Un salto de escala en el reconocimiento del conjunto de la sociedad balear hacia el papel de la payesía y de valoración hacia el producto local. Un salto de escala en las estrategias de sector, y en la articulación de programas y medidas específicas para cada uno de los subsectores productivos. Un salto de escala en la visibilización del sector balear en el resto del estado y en la relación con el Ministerio. Un salto de escala en la modernización y en el camino de la reforma de la administración agraria. Un salto de escala en la investigación e innovación. Por último, un salto importantísimo en la articulación y coordinación virtuosa con el sector a través de sus organizaciones. Sin duda, nada habríamos conseguido sin el espíritu de consenso y colaboración que hemos fraguado. Que nadie piense que este consenso se improvisa. Se trabaja y se cuida día a día.

A partir de aquí hemos de visibilizar un futuro para el sector agrario. Visibilizar un horizonte para el sector casi podríamos asimilarlo a los pasos de la planificación estratégica; Misión, visión y horizonte. Visibilizamos un territorio rural con el mayor número posible de explotaciones agrarias y ganaderas que gestionan el territorio y que mantienen los ecosistemas naturales. Por las características de la economía balear, un porcentaje elevado de estas explotaciones serán pluriactivas, pero al mismo tiempo, apostaremos por consolidar y aumentar el porcentaje de explotaciones profesionales hasta llegar al menos al 35% del total existente, siendo empresas o unidades productivas económicas cada vez más viables, rentables, innovadoras, insertas en un ecosistema digital conectado al resto de sectores de la economía, y por ende, más profesional. Elevar la aportación del sector agrario y ganadero de las Islas Baleares pasando del 0,8% al 1,2% del PIB y elevar el peso del sector agroalimentario hasta llegar al 8,5% del PIB. Estos objetivos serán posibles si visibilizamos un sector agroalimentario que se promociona y se vende con orgullo de ser como es. Un sector basado en explotaciones agrarias diversificadas muy ligadas al territorio y que se alinean para vender agricultura y alimentos siempre y solo de calidad y contribuyendo de forma muy decidida a la sostenibilidad ambiental de las mejores islas del Mediterráneo. ¡Espero que nos volvamos a encontrar tras el 28 de Mayo!