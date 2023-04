Fa tretze anys el periodista del Diario de Mallorca Joan Riera utilitzava el mateix títol pel seu article. Com es prou conegut, l’any 1954 el mestre Josep Pla viatjava a New York i embadalit davant la grandiositat i espectacularitat dels seus gratacels i la seva lluminària va dir lo de «i tot això qui ho paga». Pla no podia imaginar que en el fons la frase acabés essent una útil complement de la definició d’economia real. Quan jo mateix intentava explicar la definició d’economia de Sir Lionel Robbins de principis dels anys trenta, segons la qual l’economia pretén articular la connexió entre fins i mitjans a través de l’assignació de recursos escassos entre objectius alternatius, vaig entendre que un bon exemple pels estudiants es la frase de Pla que dona consistència al fet de que la abundància per un costat te que suposar una renuncia per un altre costat. En definitiva, algú ho te que pagar

Passant a la nostra realitat, es pot constatar que darrerament els ingressos impositius han augmentat considerablement. Però lo cert, es que encara així, el nivell de la despesa pública es tan elevat que hem arribat a un cent quinze per cent de deute pública en relació al PIB. Pensem que quan fa tretze anys quan en Joan Riera escrivia el seu article i en uns moments prou delicats, aquesta xifra era la meitat. Es prou palès que els polítics no semblen donar gaire importància en aquest fet. Fins i tot els mitjans de comunicació crítics amb el Govern han fet poca menció d’aquest fort endeutament. Es evident que els successius dèficits s’han convertit en arma electoral de primera magnitud amb el menyspreu de lo que això suposa de cara al futur. Al cap i a la fi el govern espanyol es fonamenta, sense saber-ho, en que unes de les teories mes fallides de l’economia es «l’equivalència ricardiana» segons la qual si els ciutadans observen augments de despesa pública finançada en dèficit i no en creixement d’imposts, el seu comportament serà estalviar més per pagar els imposts futurs en lloc de consumir més. Per contra, quan les persones reben importants i diverses subvencions públiques es creuen mes riques i gasten més Per tant l’altruisme intergeneracional ,que suposava aquesta teoria, no es compleix. Estem vivint un temps de creixement desorbitat de la despesa de les administracions públiques generadora de dèficit. Totes les pensions pugen fins i tot més que l’IPC .Es fa una reforma de les pensions que molts expertes, no finançats per grups de pressió com diu el Ministre del ram, sostenen que agreuja la sostenibilitat del sistema convertint-se en arma política. I que podem dir de l’espectacular increment de l’ocupació pública. El tercer trimestre de 2022 el sector públic va augmentar en 52.000 persones mentre que el sector privat ho feia en 25.000, lo que lògicament serà motiu d’una expansió del dèficit estructural del futur. Tot això sense esmentar l’allau de subvencions i transferències directes a les persones amb diferent finalitats. Gaudim d’una pluja incessant de despesa pública que ens fa sentir mes alleugerats financerament. No obstant «qui ho paga això» o si preferim «qui ho pagarà». Fills i nets patiran una encara més elevada pressió i esforç fiscal acompanyats d’unes restriccions de despesa del tipus que prou coneixem de la dècada passada.