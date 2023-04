Certament tenim a l’abast un ventall de creadors, tant en poesia, teatre, narrativa i estudis i investigacions literaris, com mai havíem tingut a les Illes. En tots aquests camps hi ha una excel·lència fructuosa que ens fa sentir com si visquéssim en un país normal. És una pena que no es faci més treball en el camp de la informació i recreació de tota aquesta producció. Tant de bo que IB3 tv, per exemple, sabés engrescar-se en més programes culturals de divulgació, de debat, de confrontació d’idees artístiques i creatives: un camp que, malauradament, no s’ha explorat gaire.

Joan Miralles i Montserrat acaba de publicar el IXè volum de l’Antologia de Textos de les Illes Balears, una obra a l’alçada dels grans erudits del segle XX i XXI. Podem fer un repàs –no exhaustiu!- dels grans estudis que s’han elaborat aquests segles. Hem d’esmentar l’obra de mossèn Antoni Ma. Alcover –tant les Rondalles, com el DCVB-, i l’obra de Francesc de Borja Moll, en tots els vessants sobre l’estudi de la nostra llengua. També el recull del Cançoner popular de Mallorca, del pare Rafel Ginard (4 vol), així com els estudis que en feu. El volum I de l’Onomasticon Cataloniae. Toponímia antiga de les Illes Balears, de Joan Coromines i J. Mascaró Passarius. Els IX volums de l’edició comentada de l’Aplec de Rondaies Mallorquines de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, i l’aportació de Caterina Valriu en aquest camp. La Flora Medicinal de les illes Balears, de Carles Amengual. La Història de la Ciència a les Illes Balears (3 vol), dirigida per Anthony Bonner i Francesc Bujosa. La Gran Enciclopèdia de Mallorca (22 vol) dirigida per Miquel Dolç, o les Notes per a la Història de la Música a Mallorca (4 vol), de Ramon Rosselló i Joan Parets. Els treballs de toponímia de Cosme Aguiló, i l’Atles ornitonímic, juntament amb Antoni Mestre. Podem esmentar l’arreplega dels cinc volums de La Nostra Terra, coordinat per Bartomeu Mestre, una revista «destinada a esdevenir l publicació periòdica més interessant de tots els temps a Mallorca» (Josep Massot i Muntaner); vist en perspectiva es tracta d’un projecte per assentar les bases d’un país a partir de la força alliberadora de la cultura. El Corpus de fraseologia de les Illes Balears, de Bàrbara Sagrera. Els nostres arts i oficis d’antany (7 vol), de Joan Llabrés i Jordi Vallespir. Els treballs, itineraris i estudis sobre les possessions, de Miquel Segura, Tomàs Vibot, Gaspar Valero... La cuina i la gastronomia, la història i la repressió a Mallorca...

Els nou volums de l’obra de Joan Miralles inclouen textos de les Illes Balears des del segle XIII fins al XX. El primer volum el publicà l’any 2006. Textos religiosos, filosòfics, científics, narratius, poètics, administratius, epistolars, testamentaris, onomàstics, judicials, teatrals, literatura popular, polítics, periodístics, capitulars, etc. amb una voluntat d’esdevenir exhaustiu i complet. L’any 2011 li vam presentar a Montuïri el volum 6è referit al s. XIX, i dèiem que aquests reculls «conformen una síntesi global de l’ús de la llengua catalana a les IB al llarg de tota la nostra història, i a més ens ajuden a entendre moltes situacions que viurem al s. XX». Investigador pacient, articulista, autor de treballs de recerca, estudiós de l’emigració illenca cap al nou món. Va dirigir, també, el projecte Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears. L’any 2022 va publicar el seu llibre de memòries Macs, pols i campanes. Memòries d’una generació, i en la presentació vam dir que «és bo, recomanable i necessari que les persones que han deixat petjada, que han albirat horitzons més enllà del cercle d’amistats o de coneguts, deixin escrites les sensacions compartides, els anhels, les mancances, els retrets, les alegries, els triomfs i els fracassos perquè de tot això en podem aprendre i extreure’n lliçons de vida. La paraula clau és aquesta: vida». Tal i com també va fer Gabriel Janer Manila amb els seus tres volums de memòries: Ha nevat sobre Yesterday, Amor no estàs fatigat, Lungomare.

Aquests nou volums d’Antologia de textos de les IB esdevenen una bafarada d’aire rejovenit i engrescador, una manera de sentir-se atret per la producció immensa en llengua catalana a les Illes Balears i per no posar cap més excusa per tal d’endinsar-se en el coneixement de la nostra llengua i història. Gràcies, professor i amic Joan Miralles.