Las Kamas. Consideraciones

La kama es un mueble funcional con complementos, es un invento más antiguo que Matusalén. Las primeras fueron simples lechos en el suelo a base de musgo y hojarasca o sobre pieles de animales. Los egipcios ya usaron kamas elevadas que tenían hasta una escalerilla para subir a ellas. Los griegos las fabricaron con tiras de pieles atravesadas como somier. Los romanos usaron las kamas para comer tumbados sobre ellas. Las ha habido de gran riqueza ornamental y con el tiempo se ha convertido en una pieza clave en el ajuar familiar. En ella, entre sábanas, los humanos han disfrutado de momentos felices, de sueños imposibles, de largas discusiones, de peleas matrimoniales, de promesas de amor eterno. Se ha procreado. Se ha descansado. Se han tomado decisiones relevantes. Se ha sufrido soportando enfermedades. A la absoluta mayoría de personas la muerte les pilla tumbados.

Resulta que, hasta hace pocos meses, en los hoteles de Baleares se tenía uno/a que agachar para «hacer la kama», sin embargo, ahora ya no hace falta, pues la instalación obligatoria del lecho eléctrico elevable permite subir el altar y doblar las sábanas a la altura del pecho, o por encima del ombligo, à la carte. De facto, esta norma representa una mejora para el empleado, sin embargo, no contempla ni las medidas mínimas ni la calidad y años de vida útil del colchón, que es donde el usuario (el cliente) reposa una tercera parte del tiempo de sus vacaciones.

Esta posibilidad técnica ha elevado la kama hotelera al escenario, la ha convertido en una estrella y le ha dado relevancia social, política y a su vez jurídica. Las/los ke limpian (Kellys) han hecho de la kama (con k de Kelly) su bandera de lucha para mejorar la intensidad de su labor diaria. Los ke Gobiernan (KEGOS) han aceptado las quejas y con el apoyo de los sindikatos y komités de empresa (KOMIS) y con el consentimiento de los representantes hoteleros (REHOS), el Govern de les IB decretó en marzo del 2022 una normativa que implica retirar varios cientos de miles de muebles-kamas de los hoteles (¿a dónde se los llevarán? ¿Cuál es el efecto medioambiental?) y sustituirlas en un plazo de tiempo limitado por otras elevables. Esta medida al ser de obligado cumplimiento, está subvencionada por los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las IB, o sea con el dinero de todos, incluido el de los carpinteros que en contradicción dejaran de fabricar kamas de madera.

Habrá que observar si las grandes empresas mallorquinas que tienen hoteles around the world también las introducen voluntariamente en otras comunidades y/o en otros países. También veremos si otras comunidades españolas siguen el ejemplo de la normativa balear, o no. La Conselleria de Trabajo seguro que confeccionará estadísticas de las mejoras que las kamas elevables habrán provocado en las bajas laborales (ILT) de las KELLYS en los próximos años. Los empresarios seguro que también las harán. Dichos resultados serán el VAR de la efectividad de la norma.

A su vez me pregunto qué mejoras desearán los/as ke cultivan el jardín (KEJAS) que tienen que quitar agachados las malas hierbas, o podar ramas subidos a los árboles. O las que van a exigir los ke laboran en la cocina (KECOS) durante horas junto al calor de los fogones, la mayoría con luz artificial, en una postura a veces semi agachada, o los/as ke trabajan en servicios técnicos (KETES) teniendo que ocuparse del mantenimiento en posturas incómodas y con otros peligros que su función conlleva. Y que mejoras desean los/as ke trabajan de camareros/as (KECAS) sosteniendo una bandeja en la mano sirviendo y recogiendo bebidas durante su turno laboral. ¿Tienen estos grupos de trabajadores también derechos a exigir que se mejoren sus condiciones laborales? Por supuesto que los tienen, pues todo es mejorable, hasta la rueda lo fue y lo sigue siendo.

Es oportuno recordar que una mejora de condiciones económicas y del aumento de gastos en inversiones no siempre se puede cargar en su totalidad al cliente, por ello estos hechos exigen como contrapartida un aumento de la efectividad laboral, y/o eficiencia técnica. Toda inversión debería siempre de tener un retorno como meta, un ROI. El empresario tiene un fin primordial que es el de obtener un resultado económico positivo al final del ejercicio, en beneficio de todos, bien sea para le entidad como tal, por los impuestos que paga al estado y para mantener los puestos de trabajo o aumentarlos si cabe. El empresario es a su vez responsable de invertir en la enseñanza del empleado, para mejorar sus conocimientos profesionales, sin olvidar su forma física y mental.

Así pues, no hay que dormirse ahora por muy elevables y cómodas que sean las Kamas. Se ha cubierto sólo una etapa, le seguirán otras. Las viviendas para empleados, por ejemplo.