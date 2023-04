Reflexiones postpascuales

Una vez más, la semana llamada santa ha pasado por nuestras vidas. Está claro que de una manera o de otra, pero ha pasado. A cada quien le deja un poso determinado, de hondura, de interrogación, de lejanía, y también de cansancio. Me atrevo a decir que una semana enterita dedicada a una misma cuestión, no es frecuente en nuestra sociedad, salvo la maravilla de las vacaciones. Personalmente, he intentado mantenerme alejado de la multitud, en una especie de viaje interior, salvo los momentos sacros de los oficios pascuales. En los que he detectado una cierta urgencia de reencontrarse con tantas cosas y personas acogidas en tiempos mejores para el espíritu. Para colmo, en la Misa de la Vigilia de Resurrección, en la parroquia de Génova, celebramos un bautizo y cuatro confirmaciones, todas de adultos. Hay que pensar muy despacio en las idas y venidas de ese misterio que llamamos fe, y que nos penetra más allá de raciocinios hiperconceptuales. La fe como experiencia de Alguien. Pero lo dicho, salvo estos momentos sacros, gran paz interior, poca comunicación exterior, y relectura de textos sustanciales para mí. Todo muy sencillo.

De vez en cuando, quedaba quieto en el sillón, muy quieto, y miraba a mi alrededor, sin prejuicios, como si yo mismo no estuviera implicado. Y el resultado ha sido un tanto inquietante. Se extiende, sobre todo desde algunos medios, un olor corrupto que parece abarcarlo todo. Ya no sólo es la política porque también ese olor lo despide el mundo del espectáculo, el deportivo, el literario, y por supuesto, esos hábitos ocultos del dinero negro, de la trata de blancas y de los abusos. Niños golpean a otros niños con ferocidad. Niñas se exhiben con descaro en TikTok. La pornografía lo inunda todo, especialmente las consciencias de los niños y adolescentes, que acaban por confundir lo que se ve con su propia realidad. No es un entorno grato. Pero es que además, se tiene la sensación de que la sociedad es incapaz de afrontar tantos desafíos y tan variados. Se multiplican las informaciones sin que tantas veces seamos capaces de interpretarlas. Olor corrupto. Y también olor desconcertado.

Me dirán que precisamente estos días las calles españolas se han llenado de infinitos detalles de fervor, solidaridad y perdón, y es cierto. Pero el cerco del olor corrupto y desconcertado es capaz de penetrarlo todo, incluso lo mejor de cada quien. Y así, se convierte en tentación: los «sin ética» alcanzan un protagonismo absolutamente desproporcionado, y hasta TV3 se ha permitido lanzarnos una ofensa sin razón alguna, solo para herir y humillar. Lo grotesco, unido al impudor, se pasea tranquilamente ante nosotros, y solamente algunos acusamos recibo. ¿Por qué este gozo en deconstruir todo lo levantado con tanto ahínco? Porque algunas realidades merecen tal desconstrucción, pero otras se las debería cuidar como oro en paño. Forman parte sustancial de muchos ADN. Pero aquí no ha pasado nada. Insisto, TV3 tendría que repensarlo.

Pero en esta serenidad impuesta y su correspondiente silencio, me he dejado sorprender, sobre todo en Internet, casi a vuela pluma, por personas que dan un biberón a un niño malnutrido en el corazón de África, por sanitarios que pierden el sueño tras demasiadas horas de trabajo, y protestan pero nadie les hace caso, por mujeres que se enfrentan a sus demonios con dignidad y riesgo aquí y allá, pero sobre todo, por esos jóvenes que dedican horas y más horas a ser compañía junto a ancianos, enfermos, descartados, sencillamente empobrecidos de la vida. En esta gente, nuestros grandes próceres apenas piensan en ellos porque son invisibles, y sin embargo, lo escribo una vez más, nuestra sociedad se aguanta de pié gracias a tanta misericordia y justicia soterrada. En el sillón, esbozaba una sonrisa cómplice porque todas estas acciones me recordaban algunas propias hace años, cuando todavía era posible arriesgar. También he revisado dietarios espirituales de años atrás, y he quedado satisfecho: desde siempre, algunos son de los sesenta del siglo pasado, me advierten de que la fraternidad que no se apoya en algún referente muy sólido, acaba por disolverse. Porque los demás cansan y fatigan, y porque nada hay más bello, bueno y justo que dedicar el propio tiempo a los demás. Hay que tenerlo muy claro para no dejarse vencer por las adversidades de tales acciones. Muy claro.

Y tras la santa semana, retorna eso que llamamos vida normal. Volverá el estruendo para mí y una cierta hartura de convivir, pero puede que reabra El Principito, en su 80 aniversario, y relea el momento dedicado a «la rosa» para no desviar la mirada de lo excelente. Es decir, de lo mismo que exigiré a los partidos políticos si es que llego a votar. Ya ven.