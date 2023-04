Núñez Feijóo constata que Pedro Sánchez resiste mejor de lo esperado

Después de una Semana Santa en la que el turismo, el fundamental motor, se quiera o no, de la economía española ha tirado la casa por la ventana, lo que orea los lúgubres anuncios de un cataclismo económico, el presidente del PP se ha descolgado ante la junta directiva nacional de su partido con una declaración que ha dejado entre sorprendida y estupefacta a la mayoría. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que el PSOE «de Pedro Sánchez» resiste, que las elecciones le irán mejor de lo que se columbraba. El PP arrumba la cantinela de que el 28 de mayo será un plebiscito sobre el presidente del Gobierno. Feijóo se conjura para conseguir arrebatar alguna plaza a los socialistas aceptando que para hacerlo Vox es socio necesario. Con la extrema derecha maridará el PP si su propósito es el de gobernar allí donde se den mayorías de PP y Vox, en comunidades autónomas y ayuntamientos. Lo hará sin remilgos, también, de ser factible, a partir de 2024 en el Gobierno de España. Es lo que hay: dos bloques, PSOE y Sumar (con el añadido de los nacionalistas vascos y catalanes), más lo que quede, si queda, de Podemos, y PP más Vox. Volvamos a lo dicho por Feijóo, ¿a qué se debe esa pública confesión ante los suyos? Es fácil concluir que en el PP ya no creen en lo que pregonaban, que no era otra cosa que el mapa de las Españas iba a teñirse de azul. Por lo que se columbra en el PP han concluido que la resistencia de Sánchez, que es conducida a que después de mayo, a la espera de diciembre, las cosas sigan en el aire, sin que se atisbe a divisar un horizonte electoral nítido para las elecciones generales.

Una acotación: si Feijóo reconoce la fortaleza de Sánchez, en privado, en Mallorca, la presidenta del PP, Marga Prohens, hace otro tanto con la socialista y presidenta Francina Armengol. Prohens ha comunicado a su equipo (innecesario: está más que aceptado) que si en la Cámara hay 30 diputados de la derecha, es decir de PP y Vox, se gobernará (es un suponer) con Vox, que si ello implica sacrificios importantes, entendiendo por tales apiolar a Jaime Martínez en el ayuntamiento de Palma, se procederá al intercambio de presidencias: Consulado del Mar para Prohens y alcaldía de Palma para el general Fulgencio Coll. El Consell de Mallorca es el cromo más fácilmente intercambiable. Si se hará realidad o se quedará en el genuino cuento de la lechera está por decantarse; lo que se conoce es que en el PP el susto empieza a ser de consideración. Retornemos a Núñéz Feijóo, el gallego, al anunciar que se hará corresponsable de los resultados electorales, acepta que tiene acotado el espacio en el que se bandea, que va a ser candidato de una única oportunidad, que si en diciembre no es capaz de desalojar a Pedro Sánchez del palacio de La Moncloa emprenderá el camino de regreso a Galicia dedicándose a menesteres menos estresantes. Es un todo o nada para el actual presidente del PP, llegado al cargo tras el golpe palaciego que acabó con el inane Pablo Casado, del que nunca más se supo. Al tiempo, en la izquierda siguen con sus extravagantes disputas, habituales querellas. El PSOE, ducho en tales menesteres, por algo es partido de largo y retorcido recorrido, observa con estupor y evidente preocupación, el leninista escenario que pretende Pablo Iglesias a través de sus dos dóciles vicarias, Ione Belarra e Irene Montero, para acabar con el proyecto de Yolanda Díaz. Iglesias corroe todo lo que toca; su propósito ahora es liquidar las posibilidades de crear una izquierda a la izquierda del PSOE potente y articulada, porque no será él quien la dirigirá, pretensión imposible: está incapacitado para hacerse cargo de un proyecto viable. Podemos es un instrumento ya inservible, salvo para hacer realidad el sueño húmedo de las derechas: volver a los gobiernos regionales y estatal. A ello se afana Pablo Iglesias intensificando su aparato de agit prop comunista (estalinismo puro si pudiera), además de hacerle la cama a Díaz si es posible.