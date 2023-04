Limón & vinagre | Brian Cox: El patriarca shakespeariano

Camisa floreada, corbata fucsia, americana azul marino con detalles en blanco, sonrisa socarrona y el dedo señalando la obra: Saturno devorando a su hijo, de Goya. «Así es como me describen», afirma burlón. Y se refiere a su papel de patriarca en Succession, esa serie con reminiscencias de El rey Lear de Shakespeare, pero el cuadro también ilustraría tantos papeles de villanos que ha interpretado a lo largo de su carrera como esa lengua sin tapujos que se come la hipocresía a dentelladas.

Brian Cox (Dundee, 1946) intimida. Lo sabe, e incluso parece relamerse. Socialista y firme partidario de la independencia de Escocia, sufrió suficientes carencias de niño como para que aún le dure el enojo. Cox fue el menor de cinco hijos, su padre falleció cuando él tenía ocho años. Su madre trabajaba como hilandera en una fábrica de yute, siempre que la enfermedad mental se lo permitía. Su infancia estuvo marcada por la pobreza y él tuvo que apañárselas solo, sin la orientación que necesitaba.

Sí, quizá es ese enfado que aún siente el que le ha conducido a interpretar a tantos villanos. A muchos. Porque su carrera es larga. Es ahora, en la setentena, cuando el éxito le ha llegado de forma más concluyente, pero no es casualidad. Su compromiso con la interpretación es total, hasta el punto de encadenar décadas de trabajo sin descanso y aspirar a una muerte como la del actor Leonard Rossiter: un infarto fulminante en el camerino, a punto de salir al escenario.

El teatro se convirtió en su hogar, quizá también en su familia, y Shakespeare cinceló su interpretación y su grandeza. A los 14 años entró en el Dundee Repertory Theatre. Más tarde, consiguió ser admitido en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres y, muy pronto, despegó su exitosa carrera teatral protagonizando numerosas producciones de la Royal National Theatre y la Royal Shakespeare Company. Fue, precisamente, su interpretación de El rey Lear la que le proporcionó un especial reconocimiento.

Su papel en Succession le ha dado fama mundial. El retrato cruel hasta la parodia del patriarca de un imperio industrial que controla y abusa de sus hijos. La serie tiene todos los ingredientes arquetípicos de la herencia shakespeariana, y él ha sabido encarnar su personaje a la perfección. Tanto que hasta los guionistas quisieron situar el hogar natal del patriarca en Dundee. Tanto que él mismo se ha permitido lanzar comentarios sobre la interpretación de sus hijos sin tapujos.

No ha dudado en tildar el modo de trabajar de Jeremy Stron de «jodidamente molesto». Pero su comentario no es una crítica negativa al resultado de su actuación, sino a su proceso de trabajo. Stron es un actor de método, esa escuela estadounidense de interpretación que busca una experiencia inmersiva del actor, meterse en la piel de sus personajes hasta el punto de que su vida real se vea afectada por esa experiencia. Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro o Joaquim Phoenix son algunos de sus referentes. Para un actor de formación clásica británica como Cox, esa obsesión le resulta enfermiza.

Cox no se muerde la lengua. Y si quiere decir que tanto el actor Steven Seagal como Donald Trump tienen una «visión delirante de sus propios talentos», lo dice. Pero sus opiniones no se quedan en exabruptos, y la generosidad acaba aflorando. A su manera, claro. Como cuando afirma que Nicolas Cage es mejor actor de lo que parece, pero que hace «películas de mierda». O que «Donald (Trump) es un estúpido. Un tonto de mierda de primer orden. Pero se ha convertido en eso. Nos guste o no, es un ser humano». Es desde ese punto, desde el interrogante de por qué alguien se convierte en un monstruo, desde donde ha trabajado papeles como el de Hannibal Lecter (él lo interpretó por primera vez) o el criminal de guerra nazi Hermann Göring, actuación que le valió un Emmy.

El verbo afilado de Cox, su interés por la cultura y la política, esas opiniones que suelta a diestro y siniestro con la libertad que le da inteligencia -y la edad, como él mismo admite- le definen y también le convierten en un personaje magnético. Próxima parada: su estreno como director en una película sobre una destilería en Escocia. Tiene problemas con el casting: «¡Hay tantos actores mayores que son alcohólicos en rehabilitación! ¡No pueden acercarse a una destilería!». Definitivamente, lo suyo es hablar claro.