‘John Wick IV’, el arte de matar y matar de remate

Después de paladear la matanza individualizada de John Wick IV, la docena de asesinatos a cuchillo de Scream VI impregnan la atmósfera de insuficiencia asesina, de pereza creativa. Keanu Reeves culmina la saga con una película magnética o mesmerizing, que perfecciona el ars moriendi y que pasara a la historia porque su protagonista único pronuncia menos palabras que fallecimientos genera su venganza insaciable. O lo que sea, porque el guion fue la primera víctima de la pasión matadora.

John Wick IV escenifica el arte de matar y matar de remate. Nadie sale herido de esta película, porque todos los tiroteados o acuchillados son escrupulosamente rematados, en un tratamiento individualizado. El descabello taurino a gran escala desencadena una racha inigualable de una muerte violenta cada treinta segundos durante tres horas, a una media de tres disparos por ejecución. Ucrania consume a diario la producción anual de proyectiles de un país occidental, Keanu Reeves supera esa marca desde su compromiso con el precepto de Sergio Leone sobre Clint Eastwood. «Solo tiene dos expresiones, con sombrero y sin sombrero», desde la particularidad de que el héroe de Matrix no se cubre la cabeza.

John Wick IV no hace apología sino ideología de la violencia, bajo la convicción de que los seres humanos serían más felices si se dedicaran a matarse los unos a los otros al mínimo pretexto. La película no deja sombra de la degradación ominosa que predice Thomas de Quincey, al advertir que «una persona empieza por cometer un asesinato, muy pronto se pasará a los atracos, después se entregará a la bebida y acabará por no respetar los pasos de cebra». Al contrario, la dedicación exclusiva al exterminio ajeno consume la energía íntegra de sus practicantes. Es rejuvenecedora, visto el despliegue físico de Reeves al borde de los sesenta.

No cabe desdeñar la apuesta por la regeneración moral de una película sin rastro de sexo, para atrapar a la audiencia evangelista. La perfección gráfica de esta aniquilación pormenorizada no puede ser imitada por ningún texto, el espectador abandona las tres horas de asesinatos con sed de visionar de nuevo los veinte minutos de viacrucis escalonado hacia el Gólgota del Sacré-Coeur parisino. Y recuerde, este artículo contiene más palabras que las pronunciadas por John Wick en su cuarta entrega.