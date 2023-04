Las actuaciones del Banco Central Europeo (BCE) corresponden a una ortodoxia económica, que no ha leído bien la situación actual, y la afirmación se basa en que, en diciembre 2021, la inflación en Europa era de un 6%. Según el BCE, era una situación coyuntural y continuó su política de tipos de interés negativo.

Posteriormente se produce la trágica invasión de Ucrania, se incrementa la inflación, y la máxima autoridad monetaria no reacciona hasta finales de julio de 2022, cuando realiza la primera subida, del doble de lo que había anunciado, en un cambio de política que da desconfianza a los mercados. Es a partir de esta fecha cuando quiere enmendar su error de no haber empezado diez meses antes con una política de subida de tipos suave y lo hace por la vía rápida, no permitiendo a familias y empresas adecuarse a una nueva situación, lo que produce incrementos de gastos financieros brutales en las revisiones de tipos de interés de sus créditos.

Empezando el análisis por el principio, la inflación actual se inicia en 2021 por causas exógenas a la demanda y podemos citar como principales la necesidad de pasar de las energías fósiles a energías verdes, que en el corto plazo es inflacionario y a largo será deflacionario. Otro motivo es el freno a la globalización, pues la pandemia ha obligado a los estados a proceder a una pequeña desglobalización para no depender de mercados exteriores en productos estratégicos, sean chips o sanitarios, lo que también conlleva inflación. Y, por último, el envejecimiento de la población, fenómeno que nos lleva en Europa, a que la fuerza laboral cada vez habrá de mantener a un número más alto de pensionistas, y según las teorías de economistas como Goodhar provocará tensiones inflacionarias, (en España acabamos de subir las cotizaciones a la S.S. para poder hacer frente a las pensiones). En este sentido, según el servicio de estudios del Parlamento Europeo en 2020, había una persona dependiente (menores de 16 años + personas mayores) por cada dos en edad de trabajar (entre 15 y 65 años), es decir, la tasa de dependencia era de un poquito más del 50%, y la proyección que realiza el estudio en 2050 muestra que habrá cuatro personas en edad de trabajar, por cada tres dependientes; las personas dependientes, al consumir más de lo que producen, hacen que se apuntale la inflación.

La inflación actual producirá un incremento de salarios, y la clave para el mantenimiento del sistema está en disminuir la tasa de paro para que haya más cotizantes, y aplicar eficazmente las tecnologías más avanzadas. Con ello, se podrá reducir en parte la inflación aplicando procesos de automatización y digitalización, para reducir costes y concentrar los trabajadores en tareas de mayor valor añadido.

Si lo expuesto se convierte en realidad, la postura del Banco Central Europeo de subidas de 3,5 puntos en los tipos de interés en ocho meses, no ayudará a frenar la inflación porque no es una inflación basada en una fuerte demanda. Al contrario, estas medidas de frenar el crédito encareciéndolo no facilitan ni la creación de empleo, ni los procesos de digitalización que necesitan de inversiones, necesarias para bajar costes a medio y largo plazo. Es una política cortoplacista para provocar un freno radical a la economía y al consumo, disminuir la inflación en el corto plazo, sin resolver el problema de futuro, sino que muy al contrario, lo puede agravar.

Pero la política de subida acelerada de los Bancos Centrales ha sido clave en que temblara el sistema financiero, con la caída del Sillicon Waley o Credit Suisse, al hacer caer el valor de los bonos de estados emitidos en los años pasados. Por ejemplo, los de EE UU emitidos en marzo de 2021 tenían una rentabilidad del 0,66% y hoy están en el 3,58%, consecuentemente, los emitidos hace dos años se han convertido en bonos devaluados que arrastraron al S.W.C. a la quiebra.

La Reserva Federal de Estados Unidos, esta misma semana ha dado señales de cambio de la política de tipos, mientras se esperaba otra subida de 0,5 puntos, ha dado a entender que puede haber una bajada de la misma cantidad, esperemos que el BCE tome nota y siga la misma senda.

En cuanto a la inflación, a pesar de que frena su crecimiento este marzo, nos da un dato duro como es la subida de precios del 12,6% desde marzo de 2021 a marzo 2023. A pesar de ello, lo que preocupa más en este momento, es la inflación de los alimentos, que la mayoría de economistas consideran que continuará varios meses, por dos factores: una caída de las producciones agrícolas por razones climáticas, y el otro lo explica muy claramente el catedrático Niño Becerra al afirmar que los costes industriales asociados a los alimentos no se han trasladado en la totalidad.

Mi opinión es que hay un ciclo de precios altos, que conllevará revisiones salariales continuadas, y no es previsible que pasados estos meses bajen los precios, aunque sí puede que se estabilicen, siempre que los bancos centrales suavicen los tipos de interés.