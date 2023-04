Jo les conceb com l’oposat a les utopies. És com sortir al carrer abillat amb una armadura sòlida i ben acabada però que amb prou feines et deixa culejar en llibertat. Just el contrari d’arrencar el dia ben còmode i solt amb els jeans, la t-shirt i les espardenyes. I això independentment del contingut de les idees, perquè sense remei, més tard o més d’hora, esdevenen categories mentals estanques, fixes i indelebles que acaben en el pitjor dels conservadorismes, siguin polítics, religiosos, culturals o identitaris. Aquesta idea meva potser quadra millor dins un cap nou de trinca que dins un que ja està ben usat. No sempre és així. Record que de jove de vegades m’embullava i, exemple xocant, mai no aconseguí esbrinar si jo era anarquista per haver-me abstés de votar o no votava perquè era anarquista. La resposta encara és un misteri per a mi.

En el crític moment de la vida en què, sense haver-ho pensat massa, un es troba en el supermercat del vot amb una ampla gama de promeses de solució de tots els problemes de la societat, és corrent cometre errors de neòfit i decidir el sufragi guiat només per les ideologies dels partits. Per tal de no caure en negligibles compuncions ètiques o estètiques és molt convenient blindar la consciència, en cas que en tenguis, i preparar una sincera coartada sense preocupar-te de la sobrevalorada virtut de la coherència. Basta que et converteixis sense ambages en fidelíssim i fervorós devot de la creença divina coneguda com hedonisme polític. Escola de vida i de pensament que, per cert, no és gens egotista i que posa com objectiu de la vida en aquest món el de procurar-te el màxim plaer, segur camí que et dreçarà a ser feliç i, alhora, fer feliços els demés amb la teva interacció i el teu exemple. Sense anar més enfora, enguany es convocaran eleccions generals a Espanya. Jo només miraré una cosa en els programes dels partits que s’hi presentin amb possibilitats de guanyar i em decantaré per aquell que em prometi la tríada sagrada: baixada d’imposts, pujada de pensions i legalització de la cànnabis. Pel que fa a la resta de coses, jo en tenc prou amb allò que garanteix per tothom el que jo he batiat com «estat racional», comandi qui comandi.