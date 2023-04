Segurament molts de vostès s’hauran trobat amb aquesta expressió quan es disposen a veure un vídeo per YouTube. M’estic referint als instants previs al visionament, en què normalment s’insereix publicitat per captar l’atenció de la persona que es disposa a gaudir de les imatges i/o l’audició seleccionada. Existeix, efectivament, la possibilitat de prescindir d’aquesta publicitat: n’hi ha prou amb clicar sobre l’expressió «Omet els anuncis» perquè immediatament puguem gaudir de l’objecte de la nostra tria o selecció, sense cap pausa o interrupció que la desbarati.

No fa gaire un company de feina em va passar per WhatsApp el programa de la Setmana Santa d’enguany, a la portada del qual es pot veure l’escut de l’ajuntament de Palma al costat de l’entitat responsable dels actes, l’Associació de Confraries de Setmana Santa d’aquesta ciutat, entitat de la qual ell forma part. Tot seguit, les salutacions institucionals de Sebastià Taltavull Anglada, bisbe de Mallorca, i de José Hila Vargas, batle de Palma. Vull referir-me a aquesta, especialment. Diu, textualment, el batle: «El Diumenge del Ram marca l’inici d’una setmana plena de simbolisme, de tradició, de sentiment, en la qual el nostre patrimoni artístic i religiós té un paper d’especial significat». La salutació d’Hila acaba amb un reconeixement a la tasca dels confrares: «... us faig arribar el meu reconeixement més sincer a la vostra feina, que preserva de generació en generació les nostres tradicions, que són part fonamental de la nostra cultura».

Unes paraules molt belles i apropiades, sens dubte. La Setmana Santa, amb independència de les creences de cadascú, constitueix una manifestació cultural de primer ordre per a la ciutat de Palma. Les processons, les cases santes, els oficis religiosos..., adquireixen una solemnitat especial, una estètica a la qual resulta difícil sostreure’s. Llàstima que el Sr. Hila i el seu equip de Govern no ho hagin entès així: només uns dies després de la sentida salutació del batle a les confraries de Ciutat, l’ajuntament de Palma rebutjava que la Setmana Santa fos declarada un esdeveniment d’interès municipal. Com quedam? On queden, les paraules del primer edil de la ciutat animant la ciutadania a gaudir de la Setmana Santa? Eren mera publicitat? Si, com afirmà posteriorment el tinent de batle de Benestar Social i Cultura, Antoni Noguera, aquesta declaració no és necessària, ja que la Setmana Santa ha tengut i té el suport municipal amb majúscules, per quin motiu no es tradueix en aquest reconeixement? A sant de què, doncs, s’han reconegut amb aquesta distinció l’Any Nou Xinès o la trobada de confraries alternatives de Sant Sebastià, per posar un parell d’exemples prou significatius? Quins criteris se segueixen, a l’hora d’atorgar aquesta distinció?

Són preguntes senzilles, gens ni mica enrevessades, la resposta de les quals un esperaria que s’emmarcàs en la lògica del sentit comú i el respecte a la cultura i les tradicions de la primera de les nostres ciutats. Però el batle i el seu equip de govern no ho han entès així, raó per la qual haurem de concloure que la salutació que encapçala l’esmentat programa d’actes de Setmana Santa és poca cosa més que mera propaganda. Un anunci enganyós, en definitiva, que cal ometre o llegir amb la major de les reserves, en el millor dels casos.

En una paraula: ometin els anuncis i vagin al bessó de les coses. Gaudeixin de la Setmana Santa com els vengui de gust, tant si són creients com si no ho són, però sempre amb respecte i amb la consciència de trobar-nos davant una de les manifestacions més singulars de la nostra cultura, un patrimoni que les confraries han sabut preservar durant molts d’anys per damunt de les vel·leïtats ideològiques i la publicitat enganyosa, a les proves em remet.