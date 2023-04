Climax electoral

Estamos inmersos de pleno en el proceso electoral. 60 días, dos meses, para renovar las mayorías y en consecuencia los gobiernos de las CCAA (no todas, la nuestra sí) y de todos los Ayuntamientos; y faltan casi nueve meses para «parir» el Parlamento español (diputados/as y senadores/as). Ante tal coyuntura la ciudadanía, los electores, estamos sumidos en la perplejidad. Acudo a ejemplos próximos y reales.

La revista Hola publica en portada «Exclusiva: Ana Obregón, madre de una niña nacida por gestación subrogada». Tal noticia sin duda es noticia de interés no sólo para los lectores habituales del semanario sino también para un número muy relevante de «nuevos» lectores. La edad de la actriz, que limita su capacidad para cuidar de la niña hasta que sea autosuficiente, y la práctica elegida para tenerla, ilegal en España, son los factores que generan más interés y controversia. Pero, tal constatación puede resultar que el recurso de Ana Obregón a un vientre de alquiler a los 68 años provoca el debate bioético y político. No ha habido partido político que no haya fijado su posición. Y el número seis de la candidatura socialista liderada por F. Armengol, un excelente candidato, ha renunciado a las listas del PSOE al Parlament al ser padre por gestación subrogada. Y, algunos nos preguntamos, si no estuviéramos en plena campaña, ¿la noticia hubiera ocupado el interés prioritario de las distintas fuerzas políticas?

Ojeo los medios locales de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, redes sociales…) y observo, con razón o sin ella, que las distintas opciones políticas (unas más que otras) están más interesadas en descalificar al adversario que en explicar de modo comprensible a la ciudadanía sus propuestas, prioridades e iniciativas, relacionadas con las inquietudes y preocupaciones de los hipotéticos electores. La rehabilitación de J.M. Rodríguez como «asesor» de Prohens le ponen en bandeja a F. Armengol, candidata socialista, a renovar de nuevo su Presidencia del Govern: «No se como pagarles el favor que nos han hecho con esta fotografía» de la cena convocada con J.M. Rodríguez con los principales candidatos/as del PP. Toni Costa, portavoz popular, aprovechó su intervención para recordar algunos casos que han sido noticia durante esta legislatura como los cargos socialistas que se saltaron la cola de vacunación, la autorización del concierto de reguetón en la Plaza de Toros de Palma que acabó en macrobrote. O «la más grave de todas: mientras usted aplicaba las peores restricciones, se las saltaba una noche en el Hat Bar».

Acudo a los sondeos electorales, que se supone nos ofrecen los posibles ganadores y perdedores, y también otros imputs que pueden afectar a los resultados definitivos (índices de participación/de abstención, de fidelidad de voto, de transferencias de voto, de voto indeciso…) Hasta la fecha sólo se han publicado encuestas referidas a nivel nacional, excepto una a nivel autonómico. En teoría son posibles las mayorías absolutas, pero resultan difícil de obtener en el ámbito nacional. Basta observar y analizar en las encuestas hasta ahora publicadas: el voto indeciso puede alcanzar casi un tercio de los votantes incluidos los partidos mayoritarios; y la abstención ( que tiende a perjudicar al voto progresista) es notable. No hay mayorías claras: PP/VOX (¿quien obtendrá parte de los votos de Ciudadanos?); o PSOE/UPODEMOS y/o partidos minoritarios incluidos en la plataforma SUMAR liderada por Yolanda Díaz. Al ver publicadas estas líneas tal incógnita ya no es tal. Sin un acuerdo Podemos/Suma, «divide y vencerás», se dificulta una renovación de la mayoría parlamentaria progresista y su consiguiente gobierno nacional de coalición.

A dos meses de las elecciones autonómicas sin duda comenzarán a publicarse sondeos a niveles autonómicos y locales. Las mayorías absolutas excepto, de un signo u otro, serían una auténtica sorpresa excepto en municipios de escasa población. En consecuencia los partidos de menor relevancia, pero probablemente necesarios para conformar mayorías y gobiernos de coalición a nivel autonómico y local, tienden no sólo a exponer sus propios programas electorales sino también a plantear sus diferencias (en positivo y/o en negativo) para como mínimo fidelizar a sus electores de anteriores convocatorias, y a su ver captar nuevos votos procedentes fundamentalmente (pero no sólo) del mismo bloque «ideológico».

Mientras, la ciudadanía, especialmente las clases medias, está ocupada en temas básicos : economía familiar, acceso a la vivienda, precios de alquiler, servicios públicos básicos (educación, sanidad…), el futuro de los hijos/hijas, empleo estable, pensiones justas… La mayoría parlamentaria y su consiguiente de coalición, emprende iniciativas tales como la recién aprobada Reforma de las Pensiones con 179 votos a favor y 104 en contra. La reacción del líder popular, Núñez Feijóo, no se hizo esperar: cuando consiga expulsar a P. Sánchez, lo primero que hará es anular tal Reforma. Su solución es crear más trabajo pero no nos dice cómo. Sin que la noticia sea para lanzar cohetes la inflación es la menor en año y medio; y un año después de la fuerte subida de la energía al inicio de la guerra en Ucrania los precios registran su mayor descenso en un mes desde 1977.

Pero la inflación subyacente sigue elevada, y los índices al consumo superan el 16%. La solución no es fácil. ¿Cuál es la causa? Posiblemente los intermediarios entre el precio del producto base y el precio finalista. Se buscan medios de control y presión sobre los beneficios millonarios de tales intermediarios. La colaboración de la oposición es nula. Mientras desde las diversas administración de ofrecen ayudas económicas de distinta naturaleza especialmente a las familias en riesgo de exclusión social y económica. En referencia a la subida relevante del SMI y la presión sindical para que los salarios no pierdan capacidad adquisitiva, la oposición se alinea con la CEOE.