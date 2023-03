Avui Dia del Clima em dirigeix a tu per explicar-te quines seran algunes de les mesures que aportarà el Pla General a l’hora de combatre el canvi climàtic. Des de la Regidoria de Model de Ciutat treballam per poder garantir una vida digna als ciutadans de Palma també des del punt de vista mediambiental.

L’emergència climàtica és una realitat que vivim any darrere any amb contínues onades de calor que incrementen la fragilitat del nostre litoral i territori. Per altre costat, l’estratègia Verda d’Europa marca com a objectiu aconseguir un balanç zero d’emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2050, i nosaltres avançam aquests objectius al 2040.

El Pla General farà de Palma un territori més resilient que millorarà la qualitat de vida dels seus ciutadans. També la teva. La reducció de consum de territori permetrà reduir de forma molt important la mobilitat en la qual els ciutadans es veuen obligats a agafar cotxe per desplaçar-se a qualsevol banda. S’aposta per un urbanisme de proximitat i la ciutat dels 15 minuts que et permetrà reduir de forma molt substancial la contaminació atmosfèrica i acústica que genera el cotxe, i fomentarà hàbits saludables com ara desplaçar-te a peu o en bicicleta. La reducció del temps de desplaçaments et permetrà tenir més temps per tu i per a la teva família.

L’increment de protecció del territori en més de 3.637 hectàrees i la creació de més espais verds té com a objectiu millorar la biodiversitat de Palma. Hem conegut la importància de preservar-la amb la pandèmia que hem patit recentment. Hem de cuidar la salut de la gent, i la natura és una aliada indispensable.

En els darrers 38 anys s’observa un increment de les temperatures mitjanes de fins a 5 °C, passant a tenir uns 40 dies a l’any amb temperatures superiors de 30 °C. En els propers 20 anys es preveu que la pujada de temperatures continuï avançant. Per combatre les onades de calor que afecten tant la salut dels col·lectius més vulnerables, com la gent gran, es fa un indispensable un impuls en la rehabilitació energètica que permetrà millorar l’habitabilitat tèrmica i el confort de les llars, a més d’un important estalvi en la teva factura elèctrica, passant de sistemes de plaques fotovoltaiques d’autoconsum individual a les d’autoconsum compartit. Aspectes amb els que esteim treballant, en col·laboració amb entitats veïnals i col·legis professionals.

El Pla també impulsa la renaturalització dels espais públics per crear refugis climàtics urbans i garantir el confort dels espais exteriors, per exemple a les escoles i instituts. A més potencia el tancament del cicle de l’aigua, per fer de Palma una ciutat més permeable i verda ,eliminant els abocaments, preservant així la mar i la posidònia, uns dels principals recursos del paisatge de la badia de Palma

Així mateix treballam per una transició cap a una economia més inclusiva que redueixi les seves emissions de CO2, com ara les fonamentades en la rehabilitació energètica o les energies renovables, i que s’ubiquin en entorns urbans i així garantir la millora i prosperitat de les nostres barriades, activant el petit i mitjà comerç de proximitat. En paral·lel, apostam per la creació del parc agrari de Palma amb l’objectiu d’impulsar l’alimentació saludable de productes de proximitat.

En definitiva, el Nou Pla General farà front a l’emergència climàtica i ens farà la vida més fàcil. També a tu.