¿Quitar el Día del Padre?

Que tu madre muera de covid y que tu padre fallezca de covid un mes después. Que tu padre muera de un infarto justo el día que te ha llevado a ver Disneyland. Que tu madre, profesora de tu colegio, muera de cáncer. Que tú, que has huido de la guerra de Ucrania, tengas a tu padre en el frente sin saber si hoy está vivo. Estos son algunos casos reales de niños o niñas del colegio donde trabaja una profesora que conozco muy de cerca.

Quizás por ello, el claustro en conjunto con su director al frente, claustro donde hay hijos y padres, no dudaron en cambiar fechas como el Día del Padre o de la Madre por el Día de las Familias. Detallo estos casos porque quien no tiene la mínima empatía con el dolor de un niño o de una niña que aún no entiende qué es la muerte será complicado que empatice con otras realidades. Familias con un solo progenitor, con dos padres o con dos madres, otras donde un abuelo o una tía asume ese rol, o que incluso tu padre ha matado a tu madre y no quieres recordar esa figura ni en pintura.

Si para los adultos, cuando mueren nuestros progenitores, esos días especiales escuecen, imaginen cuando no llegas ni a los 10 años. El vídeo de Bertín Osborne, como si fuera el fin del mundo porque en un colegio no se celebra el Día del Padre (con el hashtag #VivaEspaña) es la punta del iceberg. Lo que él llama «país de locos» es un país con empatía para la infancia. Porque las escuelas deben ser espacios inclusivos y no excluyentes con toda situación, desde el color de piel a una discapacidad.

Y cómo no, se tuvo que mezclar churras con merinas. En los comentarios se decía que este feminismo recorta derechos a los hombres hasta «quitarles su día» o por qué frente al 8M no se celebra el Día del Hombre. Roza lo patológico que frente a una medida educativa estas personas solo señalan al feminismo. Así que toca aclarar.

No, ni el Ministerio de Igualdad, ni Educación ni el Gobierno han iniciado ninguna ley para retirar el Día del Padre. Sí, los centros educativos pueden decidir qué fechas celebrar, como aquellos que fomenten la igualdad o valores, como el Día del Libro o el 8M. Sí, la medida afecta al Día del Padre y al Día de la Madre y no hay vídeos de madres ofendidas. Sí, el domingo fue el Día del Padre para quien lo quiso celebrar y no fue la policía a quitar derechos ni a prohibir celebraciones. Sí, los días especiales ayudan a tomar conciencia de realidades invisibles o desigualdades. Por eso existe el Día del Cáncer o de las Enfermedades Raras y no el día de las Personas Sanas, igual que existe el Día contra la Discriminación Racial y sería un absurdo crear el Día de las Personas Blancas. Aunque ya se sabe que hay quienes tienen que ser el niño en el bautizo, la novia en la boda o el muerto en el entierro.

Y para los ofendidos de por qué existe el 8-M pero no el Día del Hombre, a pesar de que durante siglos ellos han sido los únicos protagonistas: sí, existe el Día del Hombre, el 19 de noviembre. Una vez más, el machismo fue presa de su propia ignorancia.