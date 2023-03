Hoy, 20 de marzo, es una fecha en la que se quiere conmemorar la importancia de una boca sana y de la promoción de unos hábitos saludables, en todo el mundo.

En su último informe, sobre el estado de la salud bucodental, la OMS estimó que las enfermedades bucodentales afectan a 3.500 millones de personas en todo el mundo, y que 3 de cada 4 de estas personas viven en países con ingresos medianos. En todo el mundo, se calcula que 2.000 millones de personas sufren caries en dientes permanentes, mientras que 514 millones de niños sufren caries en los dientes de leche (1).

Por otro lado, está demostrada la asociación entre patologías orales más prevalentes (caries, enfermedades periodontales, cáncer oral) y el nivel socioeconómico y educativo. A peor nivel socioeconómico y más bajo nivel educativo, la prevalencia de las patologías orales, aumenta (2).

El nivel socioeconómico (NSE) bajo determina no solo una mayor prevalencia de caries sino un menor grado de atención odontológica. Del mismo modo, el nivel socioeducativo se ha asociado a una mejor o peor calidad de vida oral. Se ha observado que en niveles educativos bajos casi la mitad de la población se encuentra sin dientes (2).

Las enfermedades bucodentales se pueden prevenir a través de hábitos saludables, como por ejemplo:

• Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental fluorada

• Usar dispositivos interdentales cada día

• Tener revisiones regulares, tanto los niños como los adultos.

• Evitar el tabaco y alcohol.

• Alimentación saludable, pobre en azúcares.

Una de las metas dentro de la agenda 2030 es conseguir mejorar la salud bucodental y la calidad de vida, así como poner al alcance de las personas más vulnerables servicios de salud bucodental adecuados (3).

