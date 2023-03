Fa 8 anys encaràvem el Govern amb una economia llastrada per anys d’aplicació d’un ideari neoliberal tant a escala autonòmica com estatal, esperonada pels principals organismes econòmics supranacionals. Aquesta ideologia, en comptes de portar la prosperitat que prometia, va arrossegar la nostra societat a una precarització crònica, desmuntant al seu pas les estructures bàsiques de l’Estat de Benestar i, amb elles, els valors de cooperació i solidaritat que vertebren la societat.

Amb aquest escenari, fa 8 anys vam encarar el repte de transgredir els dogmes econòmics predominants. Ara, al 2023, la història i les dades ens donen la raó. Al 2015 vam ser de les primeres regions en abandonar el neoliberalisme i recuperar el diàleg social. Primer reconstruint l’Estat de Benestar que el PP va desballestar, per després avançar passa a passa cap a un model econòmic més social i sostenible, substituint l’individualisme imperant pels valors de la solidaritat i la cooperació, emblemes de la socialdemocràcia.

Com a resultat d’aquest canvi, vam invertir la tendència d’estancació i precarietat dels anys de govern de la dreta, reduint la pobresa i la desigualtat a les Balears alhora que s’accelerava el creixement. Ni tan sols la pandèmia o la crisi de preus provocada per la invasió d’Ucraïna han aturat aquesta evolució. Gràcies a la valentia de les darreres dues legislatures, Balears s’ha situat primer com a motor ideològic per després consolidar-nos com la locomotora del creixement econòmic i d’ocupació d’Espanya.

Com a mostra d’aquest compromís, des del primer dia de Govern vam començar amb els plans de lluita contra la precarietat, la primer passa de moltes que ens han permès reduir la taxa de temporalitat de les Illes Balears fins a l’11%, la més baixa d’Espanya i en la mitjana de la UE. De la mateixa manera, gràcies a aquesta aposta hem aconseguit unes pujades històriques de més del 25% en 7 anys en els convenis d’hostaleria, recuperant el terreny perdut durant el Govern del PP i la crisi del 2008. Una altra fita històrica va ser l’aprovació al 2019 de la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, la primera d’Espanya i que va servir de model de la llei estatal aprovada dos anys més tard.

Darrera tota política hi ha una idea, uns valors morals i uns principis, i la nostra realitat econòmica i social d’avui té el seu origen en les idees del PSIB de fa 8 anys. De la mateixa manera, aquestes idees són fruit del procés de reflexió col·lectiu dels i les socialistes, un procés que es cristal·litza durant la Conferència Política mitjançant les aportacions de tots els militants socialistes i la societat civil Balear.

Amb aquesta nova conferència política, volem definir el futur que volem per la nostra comunitat: una societat que posi al centre la qualitat de vida de la ciutadania i una economia que generi prosperitat sense limitar les perspectives de les futures generacions. Entre tots i totes dibuixem les Illes Balears que volem emprendre els propers anys.

*Iago Negueruela es coordinador de la Conferencia Política del PSIB-PSOE