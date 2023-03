El pueblo de Selva al pie de la Sierra de Tramuntana en Mallorca y Arganza en el distrito de Bierzo de León en el noroeste de España tienen algo en común. Ambos están amenazados por la inminente construcción de enormes parques fotovoltaicos, de 52 hectáreas (520.000 m2) en el caso de Son Fuster en la municipalidad de Selva, 200 hectáreas en el caso de Arganza. En ambos casos, se talarán grandes cantidades de árboles maduros. En ambos casos los residentes se resisten a esta destrucción de su entorno.

El promotor del proyecto en Selva es Fenix Energy, filial de Tayan Investments, y el promotor del proyecto de Arganza es Cabañas Raras Solar SL, filial de Magotty Investments.

El hombre detrás de estos dos proyectos es Andrew Ivar Macdonald de Boisdale, propietario de Tayan Investments y Maggotty Investments. Es un aristócrata escocés con derecho a portar las armas de Macdonald de Boisdale. Su padre es el jefe del Clan (1) Donald y en el sitio web del clan se puede leer que «ha trabajado en muchos proyectos patrimoniales del Clan y las Tierras Altas. Es un fideicomisario fundador del muy aclamado Clan Donald’s Land Trust en Skye...».

Uno se pregunta qué pensaría el padre si se enterara de que su hijo está impulsando un proyecto para inundar con paneles solares la extensa y hermosa finca de Son Fuster, una superficie de más de 500.000 metros cuadrados de fértil tierra agrícola donde habrá que talar numerosos olivos y algarrobos centenarios, mientras que perdices, buitres y muchas otras aves perderán su hábitat con la excusa de salvar el medioambiente. Es, de hecho, un negocio muy lucrativo alquilar terrenos rústicos a bajo precio y vender electricidad, de lo contrario, Macdonald no habría creado dos empresas para este fin en España. Es una curiosa ironía que la familia Fuster y la propiedad de su finca datan de hace cientos de años al igual que las tierras del Clan Donald. Se encuentra a unos 2 kilómetros y es visible desde el paraje de la Serra de la Tramuntana declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La alternativa de colocar estos paneles solares en polígonos industriales, hospitales, parkings de supermercados, etc. simplemente no está siendo considerada, no sólo porque el coste es mayor, sino porque estas empresas estarían consumiendo su propia electricidad, no comprándola a los promotores de estos Mega-parques.

Quizás Macdonald piensa que en Mallorca todo es válido, que ya está arruinada por el turismo masivo y no se puede comparar con la conservación de las antiguas tierras del Clan Donald. Los habitantes de Selva pensamos muy diferente y tenemos un arraigado apego a esta parte de la isla, una de las más bonitas y poco conocidas de Mallorca. Merece ser protegida de los intereses comerciales multinacionales. Los políticos de toda España deberían ayudar a proteger el campo y sus residentes en vez de someterse a los intereses de grandes bancos y compañías eléctricas multinacionales.

(1) Un clan escocés es, básicamente, un grupo de personas unidas por lazos de parentesco o de pertenencia a un mismo territorio y que, además, comparten un sentimiento de identidad, un pasado común y un mismo apellido.